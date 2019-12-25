Транспорт
ИзвестияПассажирский поезд впервые пересек Крымский мост
Первый пассажирский поезд рейса Санкт-Петербург – Севастополь проехал по Крымскому мосту и въехал на территорию Крыма, сообщает 25 декабря ТАСС. Состав преодолел железнодорожный участок моста примерно за 30 минут.
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Общество
Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
Игры
Полная версия Black Mesa вышла из беты
Футбол
Лэмпард: я намерен доверять молодым игрокам в «Челси»
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лемпард в преддверии матча 19-го тура с «Саугтемптоном» поделился мнением о том, что он планирует доверять молодым игрокам, имеющимся в клубе.
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла в свет с дочерью и внучкой — фото
Певица Лариса Долина души не чает в своей семье — дочке Ангелине и восьмилетней внучке Александре.
Экономика
Пенсионеры Калужской области получат прибавку к пенсии
213 тысяч неработающих пенсионеров Калужской области получат увеличение пенсии на 6,6%, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.
Происшествия
Сахалинец до смерти избил брата из-за домашних животных
У последнего находились собака и кошка. Подозреваемый постоянно возмущался, что от животных дома грязь и шерсть.
Культура
Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Политика
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США
Несмотря на санкции США, будет достроен газопровод «Северный поток — 2», задержка может составить несколько месяцев, сообщает ТАСС по заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Общество
Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть
В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Гаджеты
Смартфоны от Samsung и Apple признали небезопасными для здоровья
В ходе исследования, проведенного Лабораторией Федеральной комиссии по связи США, выяснилось, что некоторые смартфоны от Samsung и Apple не соответствуют нормам безопасности, установленным в стране.
Гаджеты
Новейший бюджетный процессор Intel получит неплохую прибавку к частоте
Сегодня в Сети засветился один из самых бюджетных CPU нового поколения — Celeron G5900.
Технологии
МТС презентует «умную» колонку в начале 2020 года
МТС разработала «умную» колонку, виртуального ассистента и систему умного дома.
Экономика
Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Игры
Xbox Series X получит сразу несколько эксклюзивов
Согласно информации, распространяющейся в Сети, новая игровая консоль PlayStation 5 на момент запуска получит намного меньше эксклюзивов, чем её главный конкурент.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Общество
Visa опровергла информацию о сбоях в работе платежной системы
Сбоев в работе платежной системы не зафиксировано, сообщили в представительстве Visa в России в Twitter.
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.
Авто
Lada 4x4 получит новый руль с подушкой безопасности
Модель с заводской приставкой FL (Facelift) получила современную переднюю панель, новые сиденья с водительской боковой подушкой, щиток приборов от Lada Priora, формованный потолок и многое другое.
Происшествия
Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Здоровье
Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Космос
Китайская миссия «Чанъэ-4» возобновил работу на обратной стороне Луны
Посадочная станция китайской миссии «Чанъэ-4» и луноход «Юйту-2» вышли из спящего режима после окончания лунной ночи.
Технологии
Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»
Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
Футбол
Смолов показал многомиллионное предложение от китайского клуба
Нападающий московского футбольного «Локомотив» Федор Смолов во время интервью блогеру Евгению Савину показал распечатку многомиллионого предложения от китайского клуба.
Экономика
Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Экономика
Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов.