Транспорт
RT на русскомПервый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту
Первый пассажирский поезд, который следует по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, проехал через Крымский мост. Как сообщает Интерфакс, поезд «Таврия» преодолел расстояние от станции Тамань в Краснодарском крае до Крыма примерно за 24 минуты.
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Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Общество
Бизнесмен выставил на продажу сибирское село
Происшествия
В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов
Еще три фигуранта появились в громком уголовном деле о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
Энергетика
Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море»
Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.
Происшествия
В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком
В Екатеринбурге ученик школы № 24 напал на учительницу с молотком.
Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
Политика
На сербском участке «Турецкого потока» завершили укладку труб
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".
Общество
Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд
Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд. Работы по прокладке труб приостановлены из-за санкций США.
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Общество
Москвичам пообещали небольшой снег
В конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой».
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек
РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
Политика
Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши
Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Общество
Козак не исключил подорожания импортных автомобилей с 2020 года
В 2020 году возможно подорожание импортных автомобилей, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Политика
Скончался президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни, сообщили в полпредстве Татарстана в России.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Общество
Названы самые популярные подарки на Новый год в России
Средний чек на ювелирные украшения составил порядка 6,5 тыс. рублей, на детские игрушки — 3,1 тыс. рублей Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Фонда "Общественное мнение", большинство жителей России будут дарить подарки к Новому году в основном родным, близким и любимому человеку (84%).
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Происшествия
Россиянин пришел в приемную ФСБ на Лубянке и оказался в психбольнице
Россиянин в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в столице.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Политика
Песков опроверг слова Лукашенко об упущенном времени
24 декабря Лукашенко в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что время создания общей конституции Союзного государства упущено, так как «люди новые».
Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Происшествия
Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости из больницы.
Музыка
В США умерла автор главной песни из сериала «Друзья»
Престижной награды автор удостоилась за работу над мюзиклом «Цветы лиловые полей» и фильмом «Полицейский из Беверли-Хиллз».
Общество
В России испытали изготовленный на 3D-принтере авиадвигатель
В рамках проекта создана технология изготовления деталей МГТД и прочих газотурбинных установок методом послойного лазерного сплавления с использованием металлопорошковых композиций жаропрочного и алюминиевого сплавов.
Общество
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57
Общество
Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске
Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.