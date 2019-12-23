Транспорт

RT на русскомRT на русскомПервый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд, который следует по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, проехал через Крымский мост. Как сообщает Интерфакс, поезд «Таврия» преодолел расстояние от станции Тамань в Краснодарском крае до Крыма примерно за 24 минуты.
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Первый пассажирский поезд пересек Крымский мост (видео)

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Первый поезд проехал по Крымскому мосту под мяуканье кота Мостика

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Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

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Политика

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