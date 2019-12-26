Общество

RT на русскомRT на русскомВ Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь. Это двухэтажный состав — за всю историю железнодорожного сообщения полуострова поезд такого типа впервые пришёл в Крым.
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Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и, без всякого преувеличения, эпохальное событие.
— Владимир Константинов, хоккеистРИА Новости 00:52

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Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

РБК01:23

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

РИА Новости00:52

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

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Первый двухэтажный поезд из Москвы прибыл в Симферополь, проехав по Крымскому мосту

ТАСС00:56
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