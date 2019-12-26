Общество
RT на русскомВ Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь. Это двухэтажный состав — за всю историю железнодорожного сообщения полуострова поезд такого типа впервые пришёл в Крым.
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Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и, без всякого преувеличения, эпохальное событие.
— Владимир Константинов, хоккеистРИА Новости 00:52
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«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
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Политика
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