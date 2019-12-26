Общество

РИА НовостиРИА НовостиПервый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости. Фирменный состав отправился с Казанского вокзала столицы вечером 24 декабря. Путь длиной 2009 километров он преодолел за 33 часа.
Читать в источнике
Комментировать43
Запуск железнодорожного сообщения даст колоссальные экономические возможности для полуострова. Это историческое и, без всякого преувеличения, эпохальное событие.
— Владимир Константинов, хоккеистРИА Новости 00:52

Подробнее о событии

В Симферополе встретили первый поезд из Москвы

НТВ02:23

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

РИА Новости00:52

Из Москвы в Симферополь отправился первый пассажирский поезд «Таврия»

Вести.Ru24 декабря в 18:42

Первый двухэтажный поезд из Москвы прибыл в Симферополь, проехав по Крымскому мосту

ТАСС00:56

Поезд Москва – Симферополь достиг конечной точки маршрута

ИА Крыминформ00:51

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Известия01:38

Первый поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря в 23:45

Вести.Севастополь24 декабря в 12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

RT на русском 05:18
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду дизель-электрическую подлодку «Волхов»

В Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду новую подлодку «Волхов», сообщают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 03:58
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на МЧМ-2020

В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск.
Чемпионат 07:59
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
Технологии

В «Ростех» намерены создать российские чипы Bluetooth, Wi-Fi, NFC и IoT

Государственная корпорация «Ростех» собирается разрабатывать в России чипы для беспроводных технологий Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, NFC, LPWAN, NB-IoT и Thread.
Игромания.ру 08:37
Интернет

«Huawei» пока отстает по количеству приложений от «Google play»

Пока «Huawei Mobile Services» насчитывает 45000 приложений против 3 млн у «Google play».
ГЛАС.RU 04:43
Гаджеты

INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей

INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
CNews 06:37
Общество

Екатерина Мцитуридзе покидает пост гендиректора «Роскино»

ТАСС 00:36
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 04:27
Политика

Путин: на селе проживают 53% россиян с низкими доходами

На селе проживают 53 процента россиян с низкими доходами.
Вести.Ru 06:14
Происшествия

Против семьи Арашуковых завели еще три уголовных дела

Следствие возбудило в отношении членов семьи Арашуковых "как минимум три новых уголовных дела" - об особо крупной растрате, заявил адвокат Владимир Постанюк, защищающий бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Интерфакс 07:12
Религия

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса.
ТАСС 08:12
Политика

В Вене начались переговоры России и Украины по газу

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
РБК 07:48
Общество

В Чебоксарах установили памятник Ивану Грозному

Мой город Чебоксары 07:43
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Политика

Разведение улиток будет отнесено к видам сельхоздеятельности

ТАСС 08:19
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Происшествия

Задержанный генерал ФТС хранил дома золотые слитки

Следователь по делу задержанного Алекандра К. сообщил о том, что во время обыска правоохранители обнаружили в доме генерала золотые слитки и часы люксовых брендов.
Южный Федеральный 24 декабря в 10:19
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Двое неизвестных в минувшую субботу напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева.
Интерфакс 04:08
Биатлон

Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на Ижевской винтовке.
Советский спорт 07:36
Происшествия

В Подмосковье найден скелет в спортивной сумке

Российская газета 05:45
Футбол

Ростовская область направит 12 млн рублей на содержание «Ростов-Арены»

Коммерсантъ Ростов-на-Дону 08:29
Политика

В МИД оценили потери Евросоюза от санкций против России

Потери ЕС от санкций в отношении России уже исчисляются сотнями миллиардов евро, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:41
Энергетика

Казахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
Известия 07:19
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

На четвертом месте по сборам оказался анимационный фильм «Холодное сердце – 2»: он заработал 68,6 млн рублей, общие сборы за четыре недели проката составили более 1,84 млрд рублей.
Известия 23 декабря в 06:29
Политика

Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное