Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым, сообщает РБК. Поезд «Таврия» отправился с Казанского вокзала. На полуостров в нем отправились 973 человека.

Из Москвы в Крым отправился первый пассажирский поезд

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