Транспорт
Общественное телевидение РоссииИз Москвы в Крым отправился первый пассажирский поезд
Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым, сообщает РБК. Поезд «Таврия» отправился с Казанского вокзала. На полуостров в нем отправились 973 человека.
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Более 600 пассажиров отправились в Крым из Санкт-Петербурга на первом поезде
Крымская газета23 декабря в 07:59
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