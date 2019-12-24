Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъПервый поезд проехал по Крымскому мосту

Состав прошел по железнодорожному участку моста примерно за 20 минут. Пассажирам специально дали возможность разглядеть арки, которые подсвечены в цвета российского флага. На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск.
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Первый поезд проехал по Крымскому мосту

Коммерсантъ20:59

Пассажирские поезда уже ездят на полуостров Крым

Московский Комсомолец10:14

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По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд

РБК19:41

Стала известна дата проезда по Крымскому мосту первого поезда

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