Транспорт
КоммерсантъПервый поезд проехал по Крымскому мосту
Состав прошел по железнодорожному участку моста примерно за 20 минут. Пассажирам специально дали возможность разглядеть арки, которые подсвечены в цвета российского флага. На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск.
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Сестра покойной певицы в одном из ресторанов Подмосковья обнаружила копию памятника, который установлен на могиле Жанны Фриске.
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
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Создать пять железнодорожных бригад вне состава вооруженных сил России для строительства Байкало-Амурской магистрали планируют Минобороны и администрация президента.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.
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Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
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Космос
Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку
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Общество
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Начала сыпаться оборона боевиков на юго-востоке провинции Идлиб
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Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба».
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Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
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Кино
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Здоровье
Безвредное новогоднее меню рекомендуют жителям Алтайского края
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