Состав прошел по железнодорожному участку моста примерно за 20 минут. Пассажирам специально дали возможность разглядеть арки, которые подсвечены в цвета российского флага. На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск.

Первый поезд проехал по Крымскому мосту

Экономика Составлен рейтинг закредитованности регионов России На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.

Происшествия Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.

Политика Оператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.

Шоу-бизнес Екатерина Климова восхитила пышным бюстом Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.

Кино Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена» Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.

Общество Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.

Футбол РПЛ опубликовала точное расписание матчей на ближайшие четыре тура Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала точное расписание на 20-й, 21-й, 22-й и 23-й туры чемпионата России по футболу, которые пройдут после зимней паузы.

Общество Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».

Происшествия Микроавтобус сбил пенсионерку на Сахалине Водитель микроавтобуса Toyota Hiace сбил 67-летнюю женщину, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Происшествия Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.