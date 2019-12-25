Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости". Поезд проедет по железнодорожному мосту, соединяющем материковую частью России и полуостров По данным оператора поездов, на первый поезд продано 973 билета.

Первый поезд в Крым отправился из Москвы

Транспорт Пассажирский поезд впервые пересек Крымский мост Первый пассажирский поезд рейса Санкт-Петербург – Севастополь проехал по Крымскому мосту и въехал на территорию Крыма, сообщает 25 декабря ТАСС.

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