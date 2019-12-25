Транспорт
Газета.RuПервый поезд в Крым отправился из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости". Поезд проедет по железнодорожному мосту, соединяющем материковую частью России и полуостров По данным оператора поездов, на первый поезд продано 973 билета.
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Более 600 пассажиров отправились в Крым из Санкт-Петербурга на первом поезде
Крымская газетавчера в 07:59
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Владение автомобилем стало обходиться россиянам дороже, чем европейцам
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Объявлены номинанты на российскую кинопремию «Золотой орел»
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Экономика
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Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
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