Транспорт

RT на русскомRT на русскомИз Москвы в Крым отправился первый поезд

С Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора состава «Таврия», на рейс куплено 973 билета.
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Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым

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