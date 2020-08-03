Космос
Газета.RuПервый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
Первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно. Как встречали американских астронавтов на воде и земле - в материале "Газеты.Ru". Космическая экспедиция, за которой с мая следили во всем мире, завершилась.
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Общество
Стали известны результаты сдавшей ЕГЭ вместе с учениками учительницы
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева, которая решила провести эксперимент и сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вместе с учениками, получила 100 баллов.
Lenta.ru 04:50
Общество
В Свердловской области режим самоизоляции продлили на неделю
Режим самоизоляции для пожилых и имеющих хронические недуги свердловчан продлен еще на неделю - до 10 августа.
Российская газета 04:48
Общество
Десантники не сочли уроном для репутации купание в фонтанах на день ВДВ
Председатель центрального правления Всероссийского союза ветеранов десантных войск Союза десантников России Валерий Юрьев рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что военные не купаются в фонтанах.
Говорит Москва вчера в 04:06
Путешествия
АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов
Москва, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин, сообщили в АТОР.
REGNUM 05:19
Общество
В Крыму за сутки подтвердили 28 случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 2 августа 2020, 11:32 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки на территории Республики Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM вчера в 04:32
Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Армия и оружие
Китайская газета рассказала о преимуществах российской системы С-500
Российская газета 05:14
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Здоровье
Врач назвала витамины, необходимые после излечения от коронавируса
Врач советует всем, кто переболел коронавирусной инфекцией и кто продолжает чувствовать недомогание, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик, которая сама перенесла инфекцию, рекомендует россиянам соблюдать режим труда и отдыха, а также чаще гулять на свежем воздухе.
Evo-rus.com 02:34
Игры
Игроки в Rainbow Six Siege помогли тиммейту спасти собаку
Игрок в Rainbow Six Siege рассказал, как тиммейты в матчмейкинге шутера помогли ему спасти собаку от смерти.
CyberSport.ru 01 августа в 15:10
Единоборства
Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом
Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.
ТК Звезда 04:24
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
Здоровье
В Мурманской области снижается заболеваемость коронавирусом и ОРВИ
Губернатор отметил, что если тренд по снижению заболеваемости сохранится, в середине августа будет снят очередной ряд ограничений.
Вечерний Мурманск 01:25
Общество
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 01 августа в 09:53
Общество
Два российских выпускника сдали ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году
Два выпускника сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов в 2020 году, 300 баллов получили 26 человек, на 200 баллов тесты написали 533 участника.
ФАН 05:03
Авто
Обновленный Kia Stinger заметили без камуфляжа
Обновленный Kia Stinger дебютирует уже в августе 2020 года, однако модель была раскрыта на череде шпионских снимков.
SpeedMe 00:48
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов
Взгляд.ру 01:33
Общество
«М.Видео» начнет продавать телевизоры под собственным брендом Novex
"М.Видео" начнет продавать через медиаплатформу "Яндекса" электронику под собственным брендом Novex, первыми в продажу поступят телевизоры с диагональю экрана 24–65 дюймов, в том числе с функцией Smart TV и сверхвысоким разрешением 4К четкостью, говорится в пресс-релизе ритейлера.
Интерфакс 04:04
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Армия и оружие
В Брянской области военные провели тактические учения
БрянскToday 04:31
Происшествия
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
РИА Новости вчера в 18:15
Общество
Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки
Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки.
Газета.Ru 04:16
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43