Первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно. Как встречали американских астронавтов на воде и земле - в материале "Газеты.Ru". Космическая экспедиция, за которой с мая следили во всем мире, завершилась.

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

Шоу-бизнес Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе. 3

Футбол Юран признался, что просил поднять себе зарплату в «Химках» Бывший наставник «Химок» Сергей Юран признался, что хотел повышения зарплаты в клубе. Об этом информирует «Спoрт-Экспресс».

Общество В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков. 592

Общество ВЦИОМ: 9% россиян сталкивались с домогательствами на работе ВЦИОМ провел опрос и выяснил, как часто жители России сталкиваются с домогательствами на рабочем месте.

Экономика Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. 65

Происшествия Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях. 218

Общество Правительство РФ расширит перечень жизненно важных препаратов Правительство России расширит перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Общество В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства. 4

Общество Свердловский депутат указал в декларации за 2019 год доход в 4 копейки Свердловский депутат Илья Гаффнер в декларации за 2019 год указал доход в 4 копейки.

Политика Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру». 893

Общество В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы. 212

Единоборства Сен-Пьер ответил на вопрос о бое с Нурмагомедовым Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер ответил на вопрос о возможном бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Экономика «Ъ»: у нефтяников намерены изъять 200 млрд рублей через налоги Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей. 192

Происшествия В Новосибирской области от коронавируса за сутки скончались 6 человек 8 006 пациентов выписаны по выздоровлению (84 за сутки) Скончались за минувшие сутки еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 50 лет и 62 года, и женщины в возрасте 61 год, 65 лет, 69 лет и 81 год. 18