Космос
Газета.RuПервый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
Первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно. Как встречали американских астронавтов на воде и земле - в материале "Газеты.Ru". Космическая экспедиция, за которой с мая следили во всем мире, завершилась.
Читать в источнике
Оценить987
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Кино
Сериал «Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
Evo-rus.com 01 августа в 10:20
Общество
Российский электромобиль Zetta появится в конце 2020 года
Как ранее сообщали «Автоновости дня», изначально Zetta должен был пойти «в серию» в первом квартале 2020 года.
Автоновости дня 01:35
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
РИА Новости 01:47
Общество
Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
Футбол
Юран признался, что просил поднять себе зарплату в «Химках»
Бывший наставник «Химок» Сергей Юран признался, что хотел повышения зарплаты в клубе. Об этом информирует «Спoрт-Экспресс».
ProstoProSport вчера в 08:03
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Общество
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Коммерсантъ 03:10
Общество
ВЦИОМ: 9% россиян сталкивались с домогательствами на работе
ВЦИОМ провел опрос и выяснил, как часто жители России сталкиваются с домогательствами на рабочем месте.
Neva.Today 03:13
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов
Взгляд.ру 01:33
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Общество
Правительство РФ расширит перечень жизненно важных препаратов
Правительство России расширит перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Агентство Москва 03:51
Футбол
Подписавший контракт с «Зенитом» Ловрен вылетел в Петербург
Деян Ловрен в ближайшее время присоединится к петербургскому "Зениту".
NewInform вчера в 11:20
Финансы
Доллар и евро растут по отношению к рублю
Доллар и евро незначительно растут по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.
Газета.Ru 03:07
Футбол
«Раньше был сон в руку, а теперь сунь в руку». Горячее интервью Алексея Сафонова
Обозреватель Matchtv.ru расспросил известного агента об особенностях трансферного окна в эпоху пандемии.
Матч ТВ 02:06
Общество
В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников
ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Общество
Свердловский депутат указал в декларации за 2019 год доход в 4 копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер в декларации за 2019 год указал доход в 4 копейки.
RT на русском 03:32
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
На своем шоу «Еще не вечер» Елена Степаненко впервые рассказала, как ее тогда еще законный супруг объявил, что хочет развода.
Рамблер 01 августа в 12:09
Общество
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском вчера в 16:47
Единоборства
Сен-Пьер ответил на вопрос о бое с Нурмагомедовым
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер ответил на вопрос о возможном бое с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Чемпионат 03:00
Экономика
«Ъ»: у нефтяников намерены изъять 200 млрд рублей через налоги
Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей.
REGNUM 03:47
Происшествия
В Новосибирской области от коронавируса за сутки скончались 6 человек
8 006 пациентов выписаны по выздоровлению (84 за сутки) Скончались за минувшие сутки еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 50 лет и 62 года, и женщины в возрасте 61 год, 65 лет, 69 лет и 81 год.
Прецедент-Новосибирск 02:39
Экономика
Совет директоров «Интер РАО» одобрил стратегию развития компании
Совет директоров "Интер РАО" 31 июля утвердил стратегию развития компании на период до 2025 года с перспективой до 2030 года, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 02:55