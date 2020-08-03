Первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно. Как встречали американских астронавтов на воде и земле - в материале "Газеты.Ru". Космическая экспедиция, за которой с мая следили во всем мире, завершилась.

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

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