Космос

Газета.RuГазета.RuПервый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

Первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно. Как встречали американских астронавтов на воде и земле - в материале "Газеты.Ru". Космическая экспедиция, за которой с мая следили во всем мире, завершилась.
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ВИДЕО: корабль Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю

Портал Поиск02:04

Экипаж Crew Dragon покинул корабль

RT на русскомвчера в 16:12

Астронавты Херли и Бенкен назвали экипаж МКС суперкомандой

Российская газетавчера в 22:38

Астронавты Хёрли и Бенкен назвали суперкомандой экипаж МКС

ТАССвчера в 21:43

На МКС работает суперкоманда, заявили астронавты Crew Dragon

ИА Красная Весна00:45

Американские астронавты назвали экипаж МКС суперкомандой

Взгляд.рувчера в 23:58

Crew Dragon успешно отстыковался от МКС

Машины и Механизмывчера в 06:18
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Известия вчера в 15:37
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Гаджеты

Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть

RuNews24.ru вчера в 09:28
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Происшествия

Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова

Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru вчера в 19:41
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Происшествия

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске

Один человек погиб при возгорании на Норильской ТЭЦ-2 на севере Красноярского края, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
RT на русском 02:07
Экономика

Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
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Происшествия

По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы

Сотрудники Следственного комитета России задержали директора туристической базы «Глобус» на Алтае, где погибла семья из четырех человек.
Lenta.ru вчера в 03:29
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Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
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Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
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Общество

Закон об иностранном финансировании СМИ могу смягчить

Минэкономики предложило смягчить требования к отчетности об иностранном финансировании средств массовой информации (СМИ).
Коммерсантъ 02:10
Общество

Российский электромобиль Zetta появится в конце 2020 года

Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец текущего года.
Русская Планета 01:02
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
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Экономика

Структура Ротенберга поручилась за нового подрядчика «Газпрома»

Как появился новый подрядчик "Газпрома" Будущий основатель "Русгазбурение" Илькам Мухаметшин около десяти лет проработал на разных должностях в международной нефтесервисной компании Schlumberger, больше двух лет — региональным директором по России и СНГ норвежской Resman, поставщика услуг для нефтегазовых компаний.
РБК 02:00
Политика

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

РИА Новости вчера в 13:44
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Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском вчера в 07:09
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Общество

Кого из россиян закроют на карантин в Турции. Ответ АТОР

В АТОР уточнили информацию для россиян, которые отправятся на отдых в Турцию. Правила опубликованы на сайте ведомства.
ФедералПресс 01:58
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Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении тропических клопов в регионах

Тропические постельные клопы появились в ряде городов России; их можно встретить не только дома, но и в пятизвездочных отелях.
Известия вчера в 23:36
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

В результате аварии погибли два человека, ещё один госпитализирован с полученными травмами.
REGNUM 02:15
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Экономика

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин внес в правительство законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Футбол

Мостовой назвал зарплату Кокорина в «Спартаке» космической

Бывший полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой высказался о подписании контракта московским "Спартаком" с нападающим Александром Кокориным.
Газета.Ru вчера в 21:36
Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В Дании обеспокоены наличием "Кинжалов" в Арктике. НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по американской базе Туле.
Piter.tv 31 июля в 00:46
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Политика

Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами

Президент США Дональд Трамп назвал публикации «заказными» и отметил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу не сообщали об атаках на американцев в Афганистане по заказу Москвы.
РБК вчера в 23:42
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Общество

В Японии сообщили о «подозрительных семенах» из-за рубежа

ToDay News Ufa 02:16
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Политика

Игорь Суркис: «Надо договариваться с наемниками, с россиянами. И прекращать эту войну»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мыслями о будущем Украины.
Sports.ru вчера в 16:38
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Мощный ураган в Кировской области повалил деревья и изуродовал дома

В Кировской области ликвидируют последствия мощного урагана, который обрушился на регион в минувшие выходные.
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Переговоры проводились в режиме онлайн. По их результатам Universal согласилась стать спонсором и выделила вышеупомянутую сумму.
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Воздух на северо-востоке европейской части России и Уральского федерального округа прогреется на текущей неделе до 28-30 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы.
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Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

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Премьер Михаил Мишустин подписал Постановление правительства РФ о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке под 6,5% с 20% до 15%.
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Сообщение о минировании хабаровского аэропорта оказалось ложным

RT на русском вчера в 22:31
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Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:55
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