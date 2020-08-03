Космос
Газета.RuПервый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
Первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно. Как встречали американских астронавтов на воде и земле - в материале "Газеты.Ru". Космическая экспедиция, за которой с мая следили во всем мире, завершилась.
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Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Гаджеты
Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
RuNews24.ru вчера в 09:28
Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru вчера в 19:41
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске
Один человек погиб при возгорании на Норильской ТЭЦ-2 на севере Красноярского края, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
RT на русском 02:07
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Происшествия
По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Сотрудники Следственного комитета России задержали директора туристической базы «Глобус» на Алтае, где погибла семья из четырех человек.
Lenta.ru вчера в 03:29
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Общество
Закон об иностранном финансировании СМИ могу смягчить
Минэкономики предложило смягчить требования к отчетности об иностранном финансировании средств массовой информации (СМИ).
Коммерсантъ 02:10
Общество
Российский электромобиль Zetta появится в конце 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец текущего года.
Русская Планета 01:02
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
Экономика
Структура Ротенберга поручилась за нового подрядчика «Газпрома»
Как появился новый подрядчик "Газпрома" Будущий основатель "Русгазбурение" Илькам Мухаметшин около десяти лет проработал на разных должностях в международной нефтесервисной компании Schlumberger, больше двух лет — региональным директором по России и СНГ норвежской Resman, поставщика услуг для нефтегазовых компаний.
РБК 02:00
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском вчера в 07:09
Общество
Кого из россиян закроют на карантин в Турции. Ответ АТОР
В АТОР уточнили информацию для россиян, которые отправятся на отдых в Турцию. Правила опубликованы на сайте ведомства.
ФедералПресс 01:58
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении тропических клопов в регионах
Тропические постельные клопы появились в ряде городов России; их можно встретить не только дома, но и в пятизвездочных отелях.
Известия вчера в 23:36
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье
В результате аварии погибли два человека, ещё один госпитализирован с полученными травмами.
REGNUM 02:15
Экономика
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Минфин внес в правительство законопроект об изменении налога на дополнительный доход (НДД), собираясь не только существенно ухудшить его параметры для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд руб. за три года.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Футбол
Мостовой назвал зарплату Кокорина в «Спартаке» космической
Бывший полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой высказался о подписании контракта московским "Спартаком" с нападающим Александром Кокориным.
Газета.Ru вчера в 21:36
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В Дании обеспокоены наличием "Кинжалов" в Арктике. НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по американской базе Туле.
Piter.tv 31 июля в 00:46
Политика
Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами
Президент США Дональд Трамп назвал публикации «заказными» и отметил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу не сообщали об атаках на американцев в Афганистане по заказу Москвы.
РБК вчера в 23:42
Общество
В Японии сообщили о «подозрительных семенах» из-за рубежа
ToDay News Ufa 02:16
Политика
Игорь Суркис: «Надо договариваться с наемниками, с россиянами. И прекращать эту войну»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мыслями о будущем Украины.
Sports.ru вчера в 16:38
Происшествия
Мощный ураган в Кировской области повалил деревья и изуродовал дома
В Кировской области ликвидируют последствия мощного урагана, который обрушился на регион в минувшие выходные.
НТВ 01:50
Кино
«Космическому кино» Тома Круза выделили 200 млн долларов
Переговоры проводились в режиме онлайн. По их результатам Universal согласилась стать спонсором и выделила вышеупомянутую сумму.
Discover24 01 августа в 11:35
Общество
Вильфанд предупредил об аномальном тепле в нескольких регионах России
Воздух на северо-востоке европейской части России и Уральского федерального округа прогреется на текущей неделе до 28-30 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы.
Известия 01:40
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
Экономика
Мишустин подписал снижение первого взноса по льготной ипотеке до 15%
Премьер Михаил Мишустин подписал Постановление правительства РФ о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке под 6,5% с 20% до 15%.
Недвижимость.RU вчера в 06:06
Происшествия
Сообщение о минировании хабаровского аэропорта оказалось ложным
RT на русском вчера в 22:31
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:55