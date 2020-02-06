Армия и оружие

Телеканал 360°Телеканал 360°Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М показали на видео

В Минобороны РФ сообщили, что полет прошел в штатном режиме. Во время испытаний военные проверили, как работают обновленные системы и оборудование стратегического ракетоносца-бомбардировщика. Самолет поднялся на высоту 1,5 тысячи метров.
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Полёт первого Ту-160М показали на видео

Популярная механика08:03

Минобороны опубликовало видео с первым полетом модернизированного Ту-160М в Казани

Татар-информ09:28

Минобороны показало полет первого бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М над Казанью

БИЗНЕС Online07:18

Минобороны показало видео модернизированного ракетоносца Ту-160М

RT на русском13:09

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

РИА Новости06:52

Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-160М

Известия07:19

«Белый лебедь» клюнет – мало не покажется: В России испытали новейший бомбардировщик

Царьград04 февраля в 02:00
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
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Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке

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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
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Россия и Турция находятся в контакте по напряженной ситуации, которая складывается в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики.
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«Барселона» уступила «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании

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