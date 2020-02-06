Армия и оружие
Телеканал 360°Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М показали на видео
В Минобороны РФ сообщили, что полет прошел в штатном режиме. Во время испытаний военные проверили, как работают обновленные системы и оборудование стратегического ракетоносца-бомбардировщика. Самолет поднялся на высоту 1,5 тысячи метров.
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«Белый лебедь» клюнет – мало не покажется: В России испытали новейший бомбардировщик
Царьград04 февраля в 02:00
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
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