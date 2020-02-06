В Минобороны РФ сообщили, что полет прошел в штатном режиме. Во время испытаний военные проверили, как работают обновленные системы и оборудование стратегического ракетоносца-бомбардировщика. Самолет поднялся на высоту 1,5 тысячи метров.

Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М показали на видео

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