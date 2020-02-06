Как сообщили в Минобороны РФ, первый полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М длительностью 34 минуты прошел штатно, у экипажа замечаний нет.

Первый полет обновленного ракетоносца Ту-160М показали на видео

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