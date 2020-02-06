Армия и оружие

Sputnik ЛатвияSputnik ЛатвияПервый полет обновленного ракетоносца Ту-160М показали на видео

Как сообщили в Минобороны РФ, первый полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М длительностью 34 минуты прошел штатно, у экипажа замечаний нет.
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Минобороны опубликовало видео с первым полетом модернизированного Ту-160М в Казани

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