Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПервый полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство

Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в пятницу заступил на боевое дежурство, сообщает 27 декабря ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
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Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

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Первый ракетный полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство

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