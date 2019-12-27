Армия и оружие
ИзвестияПервый полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство
Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в пятницу заступил на боевое дежурство, сообщает 27 декабря ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
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Происшествия
Названы возможные причины крушения самолета под Алматы
Политика
На Украине возбудили уголовное дело из-за поезда в Крым
Спорт
РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Общество
Британский посол описал Россию в трех словах
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января
«Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты с имущества в счёт принятых решений по судебным искам», — сказал Новак.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева
Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева Хирург ГКБ №24 заявил на суде, что был слишком загружен.
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко сломала руку
Причиной стало угроза для будущего ребенка, возникшая в результате того, что Костенко подняла на руки дочку.
Общество
Российский интернет-магазин одежды стал самым популярным в мире
Крупнейший интернет-магазин одежды в России Wildberries стал самым популярным в мире.
Политика
Лавров объяснил активизацию попыток сорвать «Северный поток — 2»
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Политика
Зеленский уволил главу ГБР Украины Романа Трубу
Указ об освобождении главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы от занимаемой должности подписал украинский президент Владимир Зеленский.
Происшествия
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Общество
Песков счел слухами версию о теракте в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, является слухом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Таксист избил и изнасиловал пассажирку в центре Петербурга
Девушка заявила, что 22 декабря у «Гранд-отеля» на Михайловской улице водитель такси вместо оплаты деньгами предпочел взять «натурой»: ударив пассажирку по голове, мужчина принудил ее к оральному сексу.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили на чемпионате России в танцах на льду
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
Политика
Закон о вероисповедании рассорил общество в Черногории
Парламент Черногории всё же утвердил закон о свободе вероисповедания, несмотря на массовые протесты в стране.
Здоровье
В российском городе геям и проституткам запретили сдавать кровь
В Самаре геям и проституткам запретили сдавать донорскую кровь. Об этом говорится на сайте областной станции переливания крови.
Армия и оружие
В Сети показали кадры испытаний российского комплекса ПВО «Гибка-С»
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Происшествия
Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича
По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Космос
Роскосмос впервые за 16 лет завершил год без космических аварий
Впервые за 16 лет ведомство избежало аварий. Всего РФ в 2019 году провело 25 пусков.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.