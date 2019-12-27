Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в пятницу заступил на боевое дежурство, сообщает 27 декабря ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Первый полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство

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