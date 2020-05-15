В Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания COVID-19, сообщила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

с чего всё началось

В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного врача республиканской инфекционной больницы Татьяну Сымбелову.

В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом

Политика Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать по срокам строительство. 1

Армия и оружие Пентагон усиливает свою базу на Аляске для борьбы с Россией Пентагон усиливает свою базу на Аляске, где проходят подготовку Военно-воздушные силы страны. Об этом пишет The Washington Post.

Общество Скворцова рассказала о среднем инкубационном периоде коронавируса Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что средний инкубационный период коронавирусной инфекции составляет около пяти — пяти с половиной дней. 338

Политика В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре. 9

Политика Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. 1K

Политика Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 898

Шоу-бизнес Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием Кроме того, Павел и Ляйсан пожелали своему ребенку то, что ему как раз необходимо в возрасте семи лет. 1

Игры Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS Мобильная игра Hitman Sniper стала временно бесплатной для Android и iOS.

Футбол Сезон Российской премьер-лиги будет доигран без зрителей Нынешний чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) будет доигран без зрителей в связи с неблагоприятной ситуацией на фоне распространения коронавирусной инфекции. 63

Игры Стала известна дата релиза Crusader Kings III Разработчики Crusader Kings III поделились подробностями об игре и назвали дату релиза.

Кино Скончалась актриса Алла Мещерякова Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении. 84

Происшествия В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник угрозыска Бывший оперуполномоченный уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николай Качинкин задержан по делу об организация преступного сообщества, которое специализировалась на мошенничестве с квартирами. 2

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 28