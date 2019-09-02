Политика

РБКРБКПервый президент Крыма вышел из комы

Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.
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Экс-президента Крыма вывели из искусственной комы после инсульта в Турции

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Первый президент Крыма введен в искусственную кому после инсульта

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Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
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Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
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Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
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Путин посетит затонувший в паводках Тулун

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Депутат Рады назвал катастрофой ситуацию с углем на Украине

Депутат отметил, что ситуация с накоплением угля была неприятной и в прошлом году, а теперь это "просто катастрофа".
Газета.Ru 22:28
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Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.
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Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
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Facebook откажется от счетчика лайков

Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
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МХТ имени Чехова открывает сезон двумя премьерными спектаклями

ТАСС вчера в 17:04
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Нового министра образования Украины уличили в неграмотности

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад опубликовала на своей странице в соцсети Facebook текст, в котором допустила большое количество ошибок.
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

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Названы самые популярные у россиян товары по акции

Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.
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Бывший топ-менеджер Jaguar займется переделкой Aston Martin

Специалисты компании Callum, основанной бывшим шеф-дизайнером Jaguar Яном Каллумом, представили лимитированную серию дораотанного и улучшенного Aston Martin Vanquish V12.
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В умных очках North Focals появилась тесная интеграция уведомлений Android

North добавила встроенную поддержку уведомлений Android в свои умные очки Focals.
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Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции

Журналиста Илью Азара отпустили из отделения полиции, передает «МБХ медиа».
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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
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На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек

На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
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Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс

Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
РБК 16:09
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Под Воронежем прошел турслет пациентов психоневрологических интернатов

В течение трех дней, с 30 августа по 1 сентября в Хоперском государственном природном заповеднике прошел трехдневный турслет, в котором приняли участие пациенты двух специализированных интернатов региона.
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Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
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Обвинение попросило 6 лет для блогера Синицы

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В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.
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Де Лигт признан лучшим игроком Голландии

Футболистом года признан бывший защитник «Аякса» Матейс де Лигт, который этим летом перешел в «Ювентус».
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Любительниц нарастить ресницы предупредили об опасности для здоровья

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Российский музыкант Игорь Николаев, являющийся автором текста песни «3 сентября», рассказал о создании этого хита.
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Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
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Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

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Юрий Александрович Мешков
Российский политик
Крымский государственный и политический деятель. Первый и единственный Президент Республики Крым, включая Севастополь. Кандидат юридических наук.
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