Политика

ИзвестияИзвестияПервый президент Крыма пришел в сознание после инсульта

Первого президента Республики Крым Юрия Мешкова вывели из состояния искусственной комы, он пришел в сознание. Об этом 2 сентября сообщил депутат Верховной рады Автономной Республики Крым второго созыва (1994–1998) Вадим Мордашов.
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Экс-президента Крыма вывели из искусственной комы после инсульта в Турции

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Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
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Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
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Экономика

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Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца

"Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 км) как попутную нагрузку", - пояснили в центре.
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Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
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В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне

В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
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Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе

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Юрий Александрович Мешков
Российский политик
Крымский государственный и политический деятель. Первый и единственный Президент Республики Крым, включая Севастополь. Кандидат юридических наук.
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