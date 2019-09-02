Инцидент произошел во время празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией. По данным СМИ, сотрудники потребовали от Мешкова и еще нескольких человек предъявить документы. Мешков был первым и единственным президентом Крыма в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.

Первый президент Крыма впал в кому после инсульта

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