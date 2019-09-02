Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-президент Крыма пришел в сознание после инсульта

Первый президент республики Крым Юрий Мешков пришел в сознание после перенесенного инсульта. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на депутата Рады республики Крым второго созыва (1994–1998) Вадима Мордашова. Как сообщается, Мешкова предварительно вывели из состояния искусственной комы.
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