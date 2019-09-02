Политика
РБКПервый президент Крыма вышел из комы
Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.
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Кино
Лили-Роуз Депп в розовом затмила всех в Венеции на премьере «Короля»
20-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради приковала внимание фотографов во время премьеры фильма режиссера Дэвида Мишо "Король" в Венеции.
Газета Metro 12:20
Футбол
«Хетафе» арендовал Кенеди у «Челси»
Испанский «Хетафе» арендовал у лондонского «Челси» бразильского полузащитника Роберта Кенеди.
Евро-футбол.ру 16:33
Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:47
Происшествия
В Липецке в цирке-шапито лев напал на женщину
Свободная Пресса 15:19
Футбол
«Рома» объявила о переходе Мхитаряна
Чемпионат 13:39
Политика
Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК 17:40
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Происшествия
Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан»
Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах.
Известия 19:30
Происшествия
Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
Здоровье
Отделение первичного психотического эпизода открылось в Подмосковье
Открытие первого в регионе отделения первичного психотического эпизода состоялось в Подмосковье.
Подмосковье Сегодня 10:16
Армия и оружие
Спасти и уничтожить: ВМФ получит универсальный самолет-амфибию
ВМФ получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 «Альбатрос». Его разработка была приостановлена в 1993 году.
Известия 17:01
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу
Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
Пятый канал 15:31
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Политика
Президент Эстонии: Вторая мировая закончилась для нас 25 лет назад
Военное обозрение вчера в 22:56
Политика
Соглашение с Польшей по 5G призвано противостоять Китаю, заявили в США
Декларация о безопасности создания сетей 5G, которая была накануне подписана в Варшаве премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и вице-президентом США Майклом Пенсом, призвана противодействовать Китаю и якобы его попыткам использования китайских компаний для сбора разведданных, говорится в сообщении Белого дома.
РИА Новости 15:38
Экономика
Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку
Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
Известия 19:25
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Футбол
Форвард из КНДР стал игроком «Ювентуса»
Нападающий из КНДР Хан Кван Сон на правах аренды перешёл из «Кальяри» в туринский «Ювентус».
Евро-футбол.ру 14:04
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Ранее в Сербии и Черногории осудили отказ Польши приглашать Россию в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 18:29
Музыка
Лоза назвал шутки про «3 сентября» Шуфутинского безвкусицей
Шуфутинский отметил, что песню про 3 сентября поёт на каждом своём концерте уже более 25 лет и не планирует менять её на новый популярный хит, который обязательно нужен исполнителям, если старая песня плохая.
News.ru 13:35
Шоу-бизнес
Актер Эммануил Виторган за свое отцовство заплатил два миллиона
Друзья пары рассказали, что Виторганам дочь выносила суррогатная мама, которая обошлась им в 2 миллиона рублей.
Bimru.ru 05:09
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Политика
Премьер Украины пообещал рост экономики на 40% за пять лет
Премьер-министр Украины Гончарук заявляе, что в ближайшие пять лет экономика страны вырастет на 40%.
ИА Новороссия 05:53
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс 16:05
Наука
Магнитная буря обрушилась на Землю
Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
Кубанские новости 07:22
Авто
Toyota прекратит выпуск минивэна Estima
Компания Toyota сообщила, что в октябре текущего года будут завершены продажи автомобиля Estima/Previa, который выпускается с 1990 года.
Новые автомобили 06:35