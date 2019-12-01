Политика

Газета.RuГазета.RuПервый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите. Об этом сообщает телеканал "112".
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Кравчук дал совет Зеленскому по защите Украины

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В регионах прошли пикеты в защиту медработников

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В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
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Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета

«Заявление Госдепа о заседаниях конституционного комитета, проходящих в Женеве, однозначно подтверждает попытки США вмешиваться в дела других государств и навязать собственную повестку дня», — говорится в заявлении.
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