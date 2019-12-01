Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите. Об этом сообщает телеканал "112".

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

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