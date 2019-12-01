Политика

Газета.RuГазета.RuПервый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите. Об этом сообщает телеканал "112".
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Леонид Кравчук
Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду - нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью.
— Леонид Кравчук, политикРИА Новости 17:30

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