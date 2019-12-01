Политика
Газета.RuПервый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите. Об этом сообщает телеканал "112".
Читать в источнике
Оценить11
Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду - нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью.
— Леонид Кравчук, политикРИА Новости 17:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Происшествия
В Балашихе потушили пожар в старинном храме
Финансы
Курс доллара вырос до 64,09 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 64,09 рубля.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Футбол
Краснодар — Базель 1:0
Краснодар сыграет дома с Базелем в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Происшествия
Япония впервые экстрадировала в Россию фигуранта уголовного дела
Экстрадиция подозреваемого по уголовному делу из Японии в Россию состоялась впервые, указывается в сообщении.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Гаджеты
Оппо квардостайл!
OPPO A9 2020, о котором пойдет речь, знаменует начало эры квадрокамер для китайского производителя.
Происшествия
В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту
В британском Портленде задержали судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Общество
ВОЗ: у 86 тысяч человек в России был диагностирован ВИЧ в 2018 году
Европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара рассказал, что ВИЧ был диагностирован у более чем 141 тысячи человек в европейском регионе, из них 86 тысяч заболевших из России.
Футбол
«Валенсия» обыграла «Вильярреал» в примере
Матч 15-го тура чемпионата Испании Валенсия Вильярреал завершился со счетом 2:1.
Политика
В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых поставок газа из РФ
Селезнев отметил, что с украинской точки зрения это выглядит логичным шагом как некое усиление позиции в переговорах по транзиту газа.
Игры
Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade
Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Гаджеты
Honor выпустил сверхбыстрый роутер для геймеров
Выполненное в агрессивном дизайне устройство предназначено специально для геймеров и способно работать сразу в трех диапазонах.
Общество
В Ивановском зоопарке живут говорящие вороны
Армия и оружие
ВС Турции отразили атаку курдских боевиков на северо-востоке Алеппо
Происшествия
В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газа, пострадал ребенок
В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал ребенок, передает РИА Новости.
Здоровье
Годовалая пациентка уволенного Каабака умерла, не дождавшись операции
Ребенок не дождался операции из-за увольнения трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Ученые изучили рацион 319 пациентов и экспрессию гена MYC у них и выяснили, что те, кто заявил о высоком уровне потребления насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты, чем те, кто предпочитал менее жирную пищу.
Политика
Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
Посольство России в США призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности СМИ-иноагентов.
Армия и оружие
Стали известны шокирующие данные об отношении командиров карателей к подчинённым: сводка с Донбасса
Материалы по фактам обстрелов населённых пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 59 омпбр Шаповалова и приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ Марченко, Гнатова и Гончарука.
Общество
Мэр Кемерова Середюк объяснил покупку новогодней елки за 18 млн рублей
Градоначальнику сибирского города Кемерово Илье Середюку пришлось давать разъяснения, чем была обоснована закупка дорогостоящей новогодней елки для центральной площади.
Политика
МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.