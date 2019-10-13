Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом он порассуждал в эфире телеканала «112 Украина». По наблюдениям Кравчука, Путин «начал слушать, не просто слышать» Зеленского.

Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому

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