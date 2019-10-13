Политика

РБКРБКПервый президент Украины сообщил об улучшении в отношениях с Россией

Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко. Об этом сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала 112 Украина.
Читать в источнике
Комментировать46
Леонид Кравчук
Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен 35 на 35
— Леонид Кравчук, политикФАН 01:04

Подробнее о событии

Первый президент Украины сообщил об улучшении в отношениях с Россией

РБК00:47

Первый президент Украины заявил, что Путин начал слушать Зеленского

Московский Комсомолец00:30

Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ

Газета.Ruвчера в 23:35

Первый президент Украины оценил отношение Путина к Зеленскому

URA.Ru00:19

Кравчук отметил улучшение в отношениях России и Украины

RT на русском00:24

Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому

Lenta.ruвчера в 23:27

Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией

РИА Новостивчера в 23:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 02:48, Вашингтон
Культура

Саратовцы стали Мисс и Мистером студенчество России 2019

FreeNews-Volga вчера в 07:23
Единоборства

Усик одержал победу в дебютном поединке в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал досрочную победу в дебютном поединке в тяжелой весовой категории.
Российская газета 01:19
Армия и оружие

WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии

Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
RT на русском 02:39
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11

Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7 являются одними из первых телефонов от Xiaomi, которые получили MIUI 11.
Дни24 10 октября в 08:26
Политика

Названы случаи ненамеренной помощи США России

Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
Газета.Ru 00:39
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

РБК вчера в 09:20
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Игры

Игровую консоль Sony PlayStation 5 показали со всех сторон на видео

MobiDevices 11 октября в 05:35
Армия и оружие

Беспилотник США сдуло ветром на испытаниях

Из-за сильных приземных ветров и аномалии парашютной системы беспилотник получил повреждения.
Экономика сегодня вчера в 22:09
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Армия и оружие

CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США

Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:59
Происшествия

В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики

Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
Общество

Порог явки на опрос по храму в Екатеринбурге почти преодолен

ТАСС 01:34
Происшествия

Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек

В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
РБК вчера в 19:42
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
REGNUM 01:43
Политика

Трюдо вышел на предвыборный митинг в бронежилете

Канадский премьер Джастин Трюдо надел бронежилет на предвыборную речь перед сторонниками, передает телеканал CBC.
Политика Сегодня 01:33
Происшествия

В Брянске нашли забетонированное тело мужчины

В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 21:43
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины

В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы

Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец 11 октября в 11:31
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 11 октября в 04:46
Футбол

Испанцы на 94-й минуте упустили победу в матче с норвежцами

Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло на стадионе «Уллевол», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 47-й минуте отличился Сауль.
ProstoProSport вчера в 16:39
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 11 октября в 21:25
Происшествия

Полицейский Техаса застрелил женщину в ее собственном доме

Трагедией закончился вызов наряда полиции к одному из жилых домов Техаса, прибывший офицер застрелил хозяйку дома, сообщает 12 октября.
REGNUM вчера в 23:38
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Единоборства

Менеджер Хабиба Нурмагомедова подрался с вице-президентом PFL

iReactor 02:22
Гаджеты

Intel перестанет выпускать процессоры Intel Core i7

Компания Intel заявила о том, что в 2020 году она перестанет выпускать процессоры Intel Core i7.
Дни24 вчера в 18:02
Технологии

«Магнит» откроет гипермаркет нового формата в Краснодаре

Краснодарские известия вчера в 03:36
Космос

Институт Карнеги проводит конкурс на имена для новых небесных тел

Институт Карнеги запустил конкурс, в котором все желающие могут предложить свои варианты названий для 20 вновь открытых спутников Сатурна.
Реальное время 09 октября в 21:30
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон уволила свою самую преданную помощницу

Вся Британия в буквальном смысле замерла в недоумении, ведь герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия Софи Агнью, которая была ее самой преданной помощницей и частенько выступала в роли такой себе палочки-выручалочки, помогая разобраться в самых трудных ситуациях.
Bimru.ru 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное