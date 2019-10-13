Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен 35 на 35

Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко. Об этом сообщил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала 112 Украина.

Первый президент Украины сообщил об улучшении в отношениях с Россией

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