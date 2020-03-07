Транспорт
Российская газетаПервый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
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