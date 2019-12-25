Первый поезд, который проехал Крымский мост, прибыл в столицу Крыма — город Симферополь. Конечной точкой его маршрута должен стать Севастополь, однако именно на вокзале Симферополя его встретили представители властей полуострова, передает «РИА Новости».

Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя

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