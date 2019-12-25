Транспорт

РБКРБКПервый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя

Первый поезд, который проехал Крымский мост, прибыл в столицу Крыма — город Симферополь. Конечной точкой его маршрута должен стать Севастополь, однако именно на вокзале Симферополя его встретили представители властей полуострова, передает «РИА Новости».
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Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя

РБКвчера в 23:53

Поезд из Петербурга прибыл в Симферополь

Российская газета00:33

Первый пассажирский поезд Петербург – Севастополь проехал Симферополь

Известия00:49

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URA.Ruвчера в 21:43

Первый пассажирский поезд Петербург - Севастополь прибыл в Симферополь

ТАССвчера в 23:34

Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

РИА Новостивчера в 20:39

Поезд в Крым прошел через новую станцию «Тамань пассажирская»

ФАНвчера в 18:06
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Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости вчера в 08:52
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Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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Интерфакс 00:51
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Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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Газета.Ru вчера в 22:17
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Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
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Интерфакс вчера в 23:35
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Движение приостановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро от станции "Беговая" до "Таганской" из-за пассажира на пути, сообщает Московский метрополитен.
РИА Новости 00:08
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Лукашенко: Белоруссию от поглощения Россией спасут «Запад и НАТО»

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Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
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В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
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«Спартак» отдал Педро Рошу в аренду «Фламенго»

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Для москвичей и гостей столицы в воздух 1 января запустят более 50 тысяч залпов.
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Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

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Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

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Форвард туринского "Ювентуса" Марио Манджукич перебрался в катарский "Аль-Духаиль".
Газета.Ru вчера в 12:31
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Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
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В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за "молотобойцев", забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА

"Всемирное антидопинговое агентство в курсе решения РУСАДА о намерении оспорить решение исполкома WADA и принимает его к сведению", - сказал собеседник агентства.
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Как сообщают очевидцы, водитель на «Мондео» гнал со скоростью не менее 120 км\ч и сбил пешехода, который отлетел метров на сорок.
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Девять автомобилей столкнулись в двух ДТП на федеральной трассе в Кузбассе, есть погибший, перекрыто движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
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Глава Минпромторга Денис Мантуров усомнился в том, что американская Apple уйдет из России после принятия закона о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры.
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Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» запущена с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» №3 запущена с 81-й площадки космодрома Байконур.
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Путин на расширенной коллегии Минобороны подведет итоги года

Президент России Владимир Путин 24 декабря на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ подведет итоги деятельности Вооруженных сил за 2019 год, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 23 декабря в 08:06
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