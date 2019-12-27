Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъПервый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство

Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
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В армии России начал боевое дежурство гиперзвуковой комплекс «Авангард»

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На боевое дежурство заступил первый полк с «Авангардами»

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