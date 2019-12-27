Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.

Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство

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