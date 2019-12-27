Армия и оружие
КоммерсантъПервый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
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Происшествия
В Ростове-на-Дону пенсионерка осуждена за пособничество боевикам
Женщина признана виновной в пособничестве боевикам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.
Спорт
CAS может ужесточить санкции WADA в отношении России
Спортивный арбитражный суд (CAS) может ужесточить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России после разбирательств, передает РИА "Новости".
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Наука
В глубинах Средиземного моря нашли затопленную деревню и дамбу эпохи неолита
Недавние нелицеприятные погодные условия в Средиземном море способствовали открытию укрытия, датированного эпохой неолита.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
Единоборства
Емельяненко рассказал, почему согласился на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко рассказал, почему согласился провести бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в откровенных сценах с Егором Кридом
Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав из-за секс-сцен в фильме «Текст».
Общество
Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила государственной регистрации автомобилей.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Армия и оружие
Американские и российские военные подрались в Сирии
На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Примадонна Российской эстрады Алла Пугачева выступила с жесткой критиков против участия Ольги Бузовой в «Голубом огоньке».
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Общество
МВД предлагает срок до двух лет за пропаганду наркотиков в интернете
Поправками в Уголовный кодекс предлагается ввести уголовную ответственность за пропаганду в интернете незаконного потребления, оборота наркотиков, а также культивирования или оборота наркосодержащих растений.
Происшествия
МЧС показало видео с места аварии автобуса под Липецком
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Театры
В Волковском театре откроют культурно-просветительский центр
По мнению худрука, театр должен быть открытым, чтобы люди понимали, что «там приятно, там тепло, там интересно».
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Происшествия
Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора
Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
Театры
Гармаш сообщил о смерти Волчек со сцены театра
Экономика
На ОЭЗ «Алабуга» откроют завод по производству смол за 1,3 млрд рублей
Инвестиции оцениваются в 1,3 млрд руб. За счет нового завода планируется создать 100 рабочих мест.
Общество
Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Футбол
Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покидает свой пост.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Культура
Путин поздравил Виторгана с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.