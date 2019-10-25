Общество
Вести.RuПервый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи". В ней принял участие советник президента "Объединенной судостроительной корпорации" Виктор Чирков.
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На «Адмиралтейских верфях» спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»
Телеканал Санкт-Петербург07:27
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