Общество

Вести.RuВести.RuПервый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи". В ней принял участие советник президента "Объединенной судостроительной корпорации" Виктор Чирков.
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Ледовый корабль «Иван Папанин» спустили на воду: взгляд Piter.TV

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Боевой ледокол «Иван Папанин» спустили на воду в Петербурге

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