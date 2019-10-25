Общество
Вести.RuПервый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи". В ней принял участие советник президента "Объединенной судостроительной корпорации" Виктор Чирков.
Читать в источнике
Оценить60
с чего всё началось
В Петербурге торжественно спустили на воду патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Судно разработало центральное конструкторское бюро «Алмаз». На мероприятии присутствует «Крестная мать» корабля, племянница Ивана Папанина.Невские Новости06:36
Подробнее о событии
Показать все источники
В Волгограде спустили на воду речной ледокол «Архимандрит Кирилл»
Российское судоходство23 октября в 03:37
На «Адмиралтейских верфях» спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»
Телеканал Санкт-Петербург07:27
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова: «С Машей Кожевниковой не разговаривала год»
StarHit.ru вчера в 01:00
Футбол
Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке
В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.
Спорт-Экспресс 08:59
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Российская газета 19:43
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Аргументы недели 15:25
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия вчера в 17:01
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru 23 октября в 23:33
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК 15:54
Политика
На Украине решили перезапустить отношения с НАТО
Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда».
Lenta.ru 18:58
Технологии
Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями
Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.
РБК 09:14
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока»
Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".
Вести.Ru 10:02
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери
Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Bimru.ru 07:57
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10-20 км/ч).
Известия 18:32
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Политика
Конгрессмен: Бутина стала жертвой русофобии в США
Гражданка РФ Мария Бутина пострадала из-за неистовой русофобии в США.
Московский Комсомолец 17:00
Наука
Синегнойная палочка получила устойчивость к антибиотику последнего резерва
Отчет, опубликованный в Antimicrobial Agents and Chemotherapy, описывает, как одному штамму синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa удалось победить комбинированный антибиотик цефтолозан-тазобактам.
Naked Science 23 октября в 10:29
Здоровье
Горизонты онкопомощи (лекция)
Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.
Вести.Финанс 17:40
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Экономика
Саммит «Россия — Африка» вошел в число самых дорогих форумов за 10 лет
Среди инвесторов значатся Минфин и отдельные компании-гиганты. За последние 10 лет только два мероприятия были значительно дороже.
Piter.tv вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Настя Каменских заставляет Потапа бегать в 6 утра
Девушка активно бежит впереди, а ее догоняет Потап.
Wday.ru 08:36
Финансы
ЦБ ожидаемо снизит ключевую ставку
На заседании Совета директоров Центробанка 25 октября будет принято решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, при этом в декабре ставка останется неизменной, а именно — 6,5%. Такой прогноз для News.ru дал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов.
News.ru 03:03
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Новые поезда встанут на рельсы уже в ноябре.
Российская газета 13:30
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости 12:50
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания 14:08
Хоккей
«Автомобилист» проиграл магнитогорскому «Металлургу» 0:3
Коммерсантъ Екатеринбург 13:33
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10