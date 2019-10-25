В Петербурге торжественно спустили на воду патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Судно разработало центральное конструкторское бюро «Алмаз». На мероприятии присутствует «Крестная мать» корабля, племянница Ивана Папанина.

с чего всё началось

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи". В ней принял участие советник президента "Объединенной судостроительной корпорации" Виктор Чирков.

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Футбол Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке В сети появилось видео, на котором главный тренер молодежной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт раздает пощечины игрокам в раздевалке и громко кричит на них.

Политика США частично приостановили полеты на Кубу Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.

Экономика Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.

Политика На Украине решили перезапустить отношения с НАТО Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. Об этом сообщает «Европейская правда».

Технологии Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте 100% акций «Южного потока» Арест акций "Южного потока" произошел на фоне попытке передать акции "Южного потока", который занимается строительством и управлением трубопровода "Турецкий поток", от "Газпрома" к "Трансгаз Краснодар".

Шоу-бизнес Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10-20 км/ч).

Политика Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.

Политика Конгрессмен: Бутина стала жертвой русофобии в США Гражданка РФ Мария Бутина пострадала из-за неистовой русофобии в США.

Наука Синегнойная палочка получила устойчивость к антибиотику последнего резерва Отчет, опубликованный в Antimicrobial Agents and Chemotherapy, описывает, как одному штамму синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa удалось победить комбинированный антибиотик цефтолозан-тазобактам.

Здоровье Горизонты онкопомощи (лекция) Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал как устроена структура онкологической службы в России.

Политика Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России» Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.

Финансы ЦБ ожидаемо снизит ключевую ставку На заседании Совета директоров Центробанка 25 октября будет принято решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, при этом в декабре ставка останется неизменной, а именно — 6,5%. Такой прогноз для News.ru дал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов.