Общество
Вести.RuПервый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи". В ней принял участие советник президента "Объединенной судостроительной корпорации" Виктор Чирков.
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с чего всё началось
В Петербурге торжественно спустили на воду патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Судно разработало центральное конструкторское бюро «Алмаз». На мероприятии присутствует «Крестная мать» корабля, племянница Ивана Папанина.Невские Новости06:36
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На «Адмиралтейских верфях» спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
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Происшествия
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