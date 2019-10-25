В Петербурге торжественно спустили на воду патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Судно разработало центральное конструкторское бюро «Алмаз». На мероприятии присутствует «Крестная мать» корабля, племянница Ивана Папанина.

с чего всё началось

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи". В ней принял участие советник президента "Объединенной судостроительной корпорации" Виктор Чирков.

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

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