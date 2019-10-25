Общество

Вести.RuВести.RuПервый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи". В ней принял участие советник президента "Объединенной судостроительной корпорации" Виктор Чирков.
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На «Адмиралтейских верфях» торжественно спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»

В Петербурге торжественно спустили на воду патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Судно разработало центральное конструкторское бюро «Алмаз». На мероприятии присутствует «Крестная мать» корабля, племянница Ивана Папанина.
Невские Новости06:36

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Ледовый корабль «Иван Папанин» спустили на воду: взгляд Piter.TV

Piter.tv13:17

Боевой ледокол «Иван Папанин» спустили на воду в Петербурге

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Невские Новости11:16

В Петербурге спустили на воду новейший патрульный корабль «Иван Папанин»

ТК Звезда09:00

На «Адмиралтейских верфях» спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»

Телеканал Санкт-Петербург07:27

Буксир, патрульный корабль и ледокол «Иван Папанин» спустили на воду в Петербурге

78.ru09:46

В Петербурге спустили на воду корабль ледового класса «Иван Папанин»

Российская газета08:00
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Советский исследователь Арктики, доктор географических наук, контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза.
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