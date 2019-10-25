Общество

Вести.RuВести.RuПервый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи". В ней принял участие советник президента "Объединенной судостроительной корпорации" Виктор Чирков.
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На «Адмиралтейских верфях» торжественно спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»

В Петербурге торжественно спустили на воду патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Судно разработало центральное конструкторское бюро «Алмаз». На мероприятии присутствует «Крестная мать» корабля, племянница Ивана Папанина.
Невские Новости06:36

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Ледовый корабль «Иван Папанин» спустили на воду: взгляд Piter.TV

Piter.tv13:17

Буксир, патрульный корабль и ледокол «Иван Папанин» спустили на воду в Петербурге

78.ru09:46

В Петербурге спустили на воду новейший патрульный корабль «Иван Папанин»

ТК Звезда09:00

Универсальный патрульный корабль «Иван Папанин» отправился покорять Арктику

Невские Новости11:16

На «Адмиралтейских верфях» спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»

Телеканал Санкт-Петербург07:27

Боевой ледокол «Иван Папанин» спустили на воду в Петербурге

Петербургский дневник07:09

В Петербурге спустили на воду корабль ледового класса «Иван Папанин»

Российская газета08:00
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Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией

Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы, сообщили в Минобороны.
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Участник перестрелки в Харькове взорвал гранату при виде полицейских

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Выяснились обстоятельства падения девочки в канализационный люк

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Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

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Цена нефти Brent поднялась до $62

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54% - до $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:25 мск.
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Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия

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«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
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Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
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«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 14:30
Происшествия

Опубликован список погибших в Забайкалье военных

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал список восьми военнослужащих, погибших в результате стрельбы в поселке Горный Забайкальского края, которую открыл солдат-срочник.
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В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»

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Немецкая компания Volkswagen представила в немецком городе Вольфсбург новый Volkswagen Golf восьмого поколения.
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Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
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Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

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Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
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Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

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В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
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В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

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Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%

Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
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Украина назвала «войну с Россией» преимуществом для вступления в НАТО

НАТО видит Украину в качестве партнера, поскольку у нее есть опыт пятилетней войны с Россией.
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«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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В России могут изменить способ расчета транспортного налога

Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше трех миллионов рублей может изменить налоговое законодательство России.
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Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
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Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
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ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
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Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, Анастасия Заворотнюк встречалась с детьми, больными онкологией.
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В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
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Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
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Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая

В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Иван Папанин
Советский учёный
Советский исследователь Арктики, доктор географических наук, контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза.
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