Общество

Вести.RuВести.RuПервый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи". В ней принял участие советник президента "Объединенной судостроительной корпорации" Виктор Чирков.
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Буксир, патрульный корабль и ледокол «Иван Папанин» спустили на воду в Петербурге

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В Петербурге боевой ледокол «Иван Папанин» спустили на воду

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Телеканал Санкт-Петербург07:27

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Петербургский дневник07:09

В Петербурге спустили на воду корабль ледового класса «Иван Папанин»

Российская газета08:00
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
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Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe

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С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
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Иван Папанин
Советский учёный
Советский исследователь Арктики, доктор географических наук, контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза.
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