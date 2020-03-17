Запуск первого после 45-летней паузы отечественного космического аппарата на Луну планируется 1 октября 2021 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов на заседании совета РАН по космосу.

с чего всё началось

Последней советской межпланетной автоматической станцией стала "Луна-24", запущенная в 1976 году. Россия пока ни разу не отправляла космических аппаратов к спутнику Земли.

Первый российский пуск на Луну намечен на 1 октября 2021 года

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