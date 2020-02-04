Политика

РИА НовостиРИА НовостиПервый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

Первый самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя, где бушует коронавирус, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО), сообщает Минобороны РФ.
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Первый самолёт ВКС с россиянами из Уханя приземлился для дозаправки

RT на русском18:07

Самолет ВКС из Уханя дозаправился на аэродроме Восточного военного округа

Вести.Ru19:09

Самолет ВКС с россиянами из Уханя приземлился на аэродроме в России

РБК18:19

Первый самолет с россиянами из Уханя сел на дозаправку в Восточном военном округе

ТАСС18:00

Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

РИА Новости17:57

Минобороны РФ направило второй военный самолет за россиянами в Ухань

Интерфакс08:14

Первый самолет ВКС РФ с россиянами вылетел из Уханя

ТК Звезда12:51
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ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

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Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
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Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
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Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
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Эвакуированных из Китая россиян закроют на карантин в охраняемом санатории в Тюмени

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Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
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Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»

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Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
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Twitter начнет маркировать фейковые фото и видео

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На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
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В России могут ужесточить наказание за задержку зарплаты

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Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться

Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
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Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства

Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Lenta.ru 11:20
Общество

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 479

В китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV скончались 479 человек.
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Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени Арсеньева ждёт авторов

Объявлено начало приёма заявок для участия в Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева.
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Первый полёт «охотника за планетами», размещенного на борту аэростата

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Сколько потратит «Роскосмос», чтобы привезти на землю кусочек Луны

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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
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