Политика
РИА НовостиПервый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
Первый самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя, где бушует коронавирус, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО), сообщает Минобороны РФ.
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Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа
Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
Кино
Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Здоровье
Эвакуированных из Китая россиян закроют на карантин в охраняемом санатории в Тюмени
Россияне, эвакуированные из Китая, будут направлены в Тюмень, где пройдут двухнедельный картин.
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Технологии
Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти»
Пользователи операционной системы Windows 10 испытывают проблемы после установки обновления KB4532695.
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Фигурное катание
Алина Загитова разочаровала зрителей ледового шоу в Доброграде
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова разочаровала своих поклонников в парк-отеле «Доброград», где она выступала в ледовом шоу.
Технологии
Twitter начнет маркировать фейковые фото и видео
В руководстве Twitter заявили, что в марте текущего года социальная сеть начнет маркировать фейковые фотографии и видео.
Футбол
«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии
На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Общество
В России могут ужесточить наказание за задержку зарплаты
Правительственная комиссия поручила МВД и Следственному комитету ужесточить уголовное наказание для руководителей организаций за невыплату заработной платы работникам более чем за два месяца.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться
Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Армия и оружие
Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе
Армия и оружие
Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства
Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 479
В китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV скончались 479 человек.
Культура
Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени Арсеньева ждёт авторов
Объявлено начало приёма заявок для участия в Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева.
Космос
Первый полёт «охотника за планетами», размещенного на борту аэростата
Астрономы пытаются сделать это с борта мощного аэростата, поднимающегося высоко в атмосфере Земли.
Космос
Сколько потратит «Роскосмос», чтобы привезти на землю кусочек Луны
"Роскосмос" потратит 594 млн рублей на создание космического комплекса "Луна-28" для доставки лунного грунта на Землю.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Хоккей
Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.