Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени.

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

Политика Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Общество Олег Николаев предложил ввести единый проездной в Чебоксарах В Доме правительства обсудили пассажирские перевозки Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил рассмотреть ряд вопросов по транспортному обслуживанию жителей республики, в частности – организацию единого проездного билета для чебоксарского транспорта.

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Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Футбол Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022 Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Политика Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.

Политика Верховная рада отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса Верховная Рада на заседании в среду, 5 февраля, не поддержала законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса, отправив его на доработку.

Игры Sony запустила страницу консоли PlayStation 5 В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.

Авто Skoda показала экстерьер новой Octavia RS iV Мировая премьера четвертого поколения Skoda Octavia RS iV состоится 3 марта на автосалоне в Женеве.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.