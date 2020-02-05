Общество
Lenta.ruПервый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени.
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Политика
В Белоруссии обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений
В Белоруссии социологи обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений у граждан республики.
Происшествия
Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
Политика
Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Общество
Олег Николаев предложил ввести единый проездной в Чебоксарах
В Доме правительства обсудили пассажирские перевозки Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил рассмотреть ряд вопросов по транспортному обслуживанию жителей республики, в частности – организацию единого проездного билета для чебоксарского транспорта.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Политика
Путин примет верительные грамоты от послов в Кремле
Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от прибывших иностранных послов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Футбол
Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги
Напомним, в январе на собрании клубов РПЛ Прядкин был переизбран на пост президента сроком еще на пять лет.
Общество
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
Путин потребовал исключить волокиту при выдаче семьям маткапитала
Президент Владимир Путин заявил, что при оформлении выплат семьям с детьми необходимо исключить волокиту.
Футбол
«Ростов» победил «Партизан», Мамаев забил гол
В рамках второго тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» обыграл сербский «Партизан».
Футбол
Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022
Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Армия и оружие
Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на американских подлодках, сообщает РИА "Новости".
Политика
Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть
Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.
Здоровье
Минздрав назвал сроки разработки вакцины от коронавируса
Для разработки вакцины от коронавируса нового типа понадобится от 8 до 10 месяцев.
Армия и оружие
Вице-адмирал ВМС США заявил о росте потенциала российского флота
Политика
Верховная рада отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Верховная Рада на заседании в среду, 5 февраля, не поддержала законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса, отправив его на доработку.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Россия и Китай могут атаковать американские корабли в их портах, считает американский адмирал (Washington Examiner)
Россия и Китай имеют сегодня возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, когда они находятся в американских портах.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Авто
Skoda показала экстерьер новой Octavia RS iV
Мировая премьера четвертого поколения Skoda Octavia RS iV состоится 3 марта на автосалоне в Женеве.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Общество
В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет
В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35 без оружия
Польский военный обозреватель Збигнев Лентович опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, посвященную контракту на покупку Польшей у США истребителей пятого поколения F-35.
Хоккей
Экс-защитник омского «Авангарда» Медведев объявил о завершении карьеры
Бывший защитник и капитан хоккейного клуба "Авангард" Евгений Медведев объявил о завершении карьеры.
Кино
Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом
Комедийный фильм «Холоп» российского режиссера Клима Шипенко был признан самым кассовым отечественным фильмом.