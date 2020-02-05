Общество

РИА НовостиРИА НовостиПервый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса. Все прибывшие пройдут карантин. Заболевших среди них нет, сообщили в Минобороны.
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Минобороны: заболевших на борту самолета, прибывшего из Уханя в Тюмень, нет

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