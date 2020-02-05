Общество
РИА НовостиПервый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса. Все прибывшие пройдут карантин. Заболевших среди них нет, сообщили в Минобороны.
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В Рощино приземлился самолет с россиянами из Ухани, охваченной эпидемией коронавируса
Новости Тюмени 72.ru01:15
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Общество
Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Общество
В посольстве сообщили об успешной эвакуации россиян из Китая
Посольство России в Китае сообщило, что россиян успешно перевезли в аэропорт китайского города Ухань 4 февраля из 10 городов провинции Хубэй.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Транспорт
Исполком Челнов возвращает КАМАЗу 190 лизинговых автобусов
В ходе выполнения мероприятий по возврату автобусов от мэра города дано поручение о заключении мирового соглашения между МУП „Электротранспорт“ и лизинговой компанией „КАМАЗ“.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку
Авто
УАЗ выпустил оранжевую «Буханку» за 1 млн рублей
Для сравнения: стартовая цена модели УАЗ "Буханка" фургон начинается от 654 210 рублей.
Общество
Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками
Крупнейшие банки и мобильные операторы из "большой четверки" нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники.
Армия и оружие
В Литве заявили о наращивании Россией военных сил под Калининградом
Балтренас отметил, что с появлением мотострелковой дивизии под Калининградом будут созданы новые части и увеличится общее число военнослужащих.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Космос
Фото дня: Венера, Юпитер и Млечный путь на одном снимке
На представленном изображении низко над горизонтом красуются планеты Венера и Юпитер. Кроме того, на небе сияет Млечный путь.
Экономика
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Происшествия
Бастрыкин дал поручение по делу о «пластическом хирурге» с Кубани
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате СК ход расследования уголовного дела о пластическом хирурге, которая навредила здоровью пациентки в результате операции в Краснодарском крае и не смогла доказать, что она проходила медобучение, сообщается на сайте СК РФ.
Политика
Путин: поправки в Конституцию продиктованы жизнью
Предложенные поправки в Конституцию России сделаны не для продления его полномочий, пояснил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Вологодской области.
Происшествия
В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом
Происшествия
Сотрудники ФСБ помешали снять полмиллиарда рублей со счетов покойника
В одном из банков Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ пресекли попытку четверых мужчин снять по подложным документам со счетов покойника 580 миллионов рублей.
Политика
Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Общество
Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России
Московский завод «Карат» (производитель плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») пригрозил перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции.
Религия
ПЦУ исключила патриарха Филарета из членов Синода
Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила почетного патриарха Филарета из священного Синода. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Происшествия
Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу
Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
Общество
За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы
Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Технологии
«Дочка» Alphabet создала сервис для борьбы с поддельными фотографиями
В описании проекта компании Jigsaw говорится, что экспериментальная платформа призвана упростить борьбу с дезинформацией.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Футбол
Бенедикт Хеведес в эфире «Матч ТВ»: «В игре со „Спартаком“ будет много борьбы, все готовятся к битве»
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес перед матчем второго тура Кубка Париматч Премьер со «Спартаком» вспомнил о переходе в стан железнодорожников, а также прокомментировал трансферные слухи вокруг Антона и Алексея Миранчуков.
Здоровье
Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса
Мясников говорит, что соотношение умерших и выздоровевших является неинформативным показателем.