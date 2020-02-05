В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса. Все прибывшие пройдут карантин. Заболевших среди них нет, сообщили в Минобороны.

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

Происшествия Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии На круизном судне, поставленном на якорь у берегов Японии после обнаружения у пассажиров коронавируса, находятся двое россиян, сообщили ТАСС в посольстве России в Токио.

Происшествия Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.

Хоккей Ничушкин впервые в сезоне набрал три очка за матч Валерий Ничушкин забил гол, отдал две результативные передачи и закончил победный со счетом 6:1 матч против «Баффало Сэйбрз» с показателем полезности +4, - сообщает CBS Sports.

Авто Власти рассказали об адаптации двигателей Aurus для самолетов «К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

Общество В России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Экономика Коронавирус нанесет удар по ВВП России Опрошенные ТАСС эксперты считают, что рост ВВП России в 2020 году замедлится как минимум на 0,1-0,2 процента из-за вспышки нового коронавируса.