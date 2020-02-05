Общество
РИА НовостиПервый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса. Все прибывшие пройдут карантин. Заболевших среди них нет, сообщили в Минобороны.
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Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
На круизном судне, поставленном на якорь у берегов Японии после обнаружения у пассажиров коронавируса, находятся двое россиян, сообщили ТАСС в посольстве России в Токио.
Общество
Рогозин отказался пока раскрывать правду о «дырке» в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления «дырки» в пилотируемом корабле «Союз МС-09» еще не пришло.
Кино
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться
Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование
Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
Общество
Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах
Армия и оружие
Пентагон размещает новые ядерные боеголовки для противодействия России
В Минобороны США официально подтвердили информацию о том, что идет оснащение баллистических ракет подводных лодок новыми ядерными боеголовками малой мощности.
Общество
В России предложили взять под контроль интернет-технологии
Предложение взять под контроль интернет-технологии поступило от «Ростелекома», который соответствующий проект направил в Минкомсвязь, пишет «Комерсантъ».
Хоккей
Ничушкин впервые в сезоне набрал три очка за матч
Валерий Ничушкин забил гол, отдал две результативные передачи и закончил победный со счетом 6:1 матч против «Баффало Сэйбрз» с показателем полезности +4, - сообщает CBS Sports.
Армия и оружие
Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены.
Авто
Власти рассказали об адаптации двигателей Aurus для самолетов
«К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал глава ведомства Денис Мантуров.
Экономика
В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами
Центробанк обнаружил новую схему мошенничества с кредитами.
Футбол
Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола
Общество
В России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса
Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии
Общество
В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
Трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота, сообщает региональное управление на транспорте МВД РФ.
Экономика
Лукашенко заявил о желании покупать нефть у Москвы по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, но в Москве, по его словам, настаивают на премиальных надбавках сверх того.
Политика
Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме. Об этом пишет украинское издание «НВ».
Здоровье
Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове
Штаб сенатора Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата на кокусах (собраниях избирателей) в штате Айова со ссылкой на "внутренние данные".
Гаджеты
На Калужском заводе станут производить защищенные российские смартфоны
За основу возьмут промышленный смартфон MIG S6, а так же корпоративный планшет MIG T8X.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Экономика
Коронавирус нанесет удар по ВВП России
Опрошенные ТАСС эксперты считают, что рост ВВП России в 2020 году замедлится как минимум на 0,1-0,2 процента из-за вспышки нового коронавируса.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Технологии
Роскачество выбрало десять лучших домашних и портативных колонок
«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
Игры
Sony запустила страницу PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.