Коронавирус

REGNUMREGNUMПервый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию

Москва, 22 марта 2020, 13:35 — REGNUM Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с российскими военными специалистами и оборудованием на борту в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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