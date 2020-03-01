Коронавирус
REGNUMПервый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию
Москва, 22 марта 2020, 13:35 — REGNUM Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с российскими военными специалистами и оборудованием на борту в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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«Из России с любовью» написали на технике, отправляемой Минобороны в Италию
Московский Комсомолец09:08
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