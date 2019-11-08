Первый серийный самолет Су-57 практически готов к отправке в войска. До конца года он уже будет поставлен ВКС. В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства.

Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель Су-57 до конца этого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра обороны Алексея Криворучко.

Первый серийный Су-57 поступит на вооружение ВКС до конца года

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