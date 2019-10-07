Происшествия

ИзвестияИзвестияПервый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе. Об этом 7 октября сообщил официальный представитель краевого ГУ МЧС Олег Дегтярев.
Читать в источнике
Комментировать95
с чего всё началось

В России выписали первый штраф из-за курения на балконе

Жителю города Изобильный Ставропольского края выписали штраф за пожар, начавшийся из-за неосторожного курения на балконе, сообщил официальный представитель регионального управления МЧС Олег Дегтярев.
РИА Новости04:49

Подробнее о событии

В России за курение на балконе выписан первый штраф

ТК Звезда05:28

Ставрополец первым в России оштрафован за курение на балконе

Российская газета05:52

В России впервые оштрафовали за курение на балконе

Lenta.ru05:29

Первый в стране: Ставрополец заплатит крупную сумму за курение на балконе

Царьград06:05

Первого россиянина оштрафовали за курение на балконе

News.ru04:58

В Россия появился первый оштрафованный за курение на балконе

Московский Комсомолец04:49

На Ставрополье выписали один из первых в России штрафов за пожар из-за курения на балконе

ТАСС04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7020 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Политика

На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе

В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
РИА Новости 06:05
Экономика

МЭР спрогнозировал прирост населения России в 2024 году

По данным прогноза, в 2020-2023 годах увеличение численности населения России произойдет только за счет мигрантов, а с 2024 года - благодаря как естественному, так и миграционному приросту.
Газета.Ru 04:23
Шоу-бизнес

Влад Топалов и Регина Тодоренко показали 10-месячного сына

Влад Топалов почему-то поздравил с днем рождения 10-месячного малыша. А Регина Тодоренко в Instagram призналась в любви к мужу и сыну.
Lisa.ru вчера в 05:00
Армия и оружие

ВСУ признали гибель одного боевика

REGNUM 03:06
Происшествия

В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек

По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти

19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
Общество

В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

REGNUM 06:18
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Кино

В сети появился трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

ГЛАС.RU 03:26
Происшествия

В Амурской области двух женщин оштрафовали за сообщения в WhatsApp

Двух жительниц Амурской области оштрафовали по закону о фейковых новостях.
Readovka.ru 05:43
Здоровье

Выявлена смертельная опасность лака для ногтей

Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Российская газета 00:54
Политика

Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета вчера в 12:14
Гаджеты

Официально представлена карта AMD Radeon RX 5500

Новинку показали на презентации, где поведали о настольной Radeon RX 5500 и мобильной Radeon RX 5500M.
Игромания.ру 06:16
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика

США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику

Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
REGNUM 06:07
Происшествия

Рассекречены документы о массовом убийстве детей нацистами

Lenta.ru 06:47
Общество

Названы города-лидеры России по уровню зарплат

Исследование показало, что соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах варьируется от 1,4 до 3,8. При этом, в среднем жители крупных российских городов ежемесячно получают сумму, в два раза превышающую стандартные потребительские расходы.
Газета.Ru 06:49
Общество

Врач назвала самый полезный хлеб

Газета.Ru вчера в 20:22
Культура

В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Здоровье

Николай Панков: «На главврачей никто не собирается нападать»

В самом начале Панков анонсировал предстоящую партийную конференцию 19 октября, отметив, что на ней, в том числе, "будет проводиться ротация кадров".
Взгляд-инфо 05:07
Общество

Синоптики предсказали приход сентябрьского тепла в Москву

К выходным в столице ожидается потепление, а на следующей неделе в Москву придется сентябрьское тепло, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:19
Энергетика

Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»

Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 05:28
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Экономика

Renaissance избавляется от своих торгцентров

Коммерсантъ вчера в 09:11
Политика

Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского

Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский.
RT на русском вчера в 10:08
Кино

Фильм «Джокер» на выходных возглавил американский и российский прокат

РБК 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное