Происшествия

ИзвестияИзвестияПервый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе. Об этом 7 октября сообщил официальный представитель краевого ГУ МЧС Олег Дегтярев.
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Соседка оштрафованного за курение на балконе мужчины объяснила, почему она его «выдала»

ТК Звезда08:22

На Ставрополье выписали один из первых в России штрафов за пожар из-за курения на балконе

ТАСС04:31

Ставрополец первым в России оштрафован за курение на балконе

Российская газета05:52

В России впервые оштрафовали за курение на балконе

Lenta.ru05:29

Первого россиянина оштрафовали за курение на балконе

News.ru04:58

В Россия появился первый оштрафованный за курение на балконе

Московский Комсомолец04:49

Первый в стране: Ставрополец заплатит крупную сумму за курение на балконе

Царьград06:05
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Авто

ОСАГО в России подорожает в два раза

Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня 02:43
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика

На Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе

RT на русском 07:20
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Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
StarHit.ru 07:11
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Лавров подтвердил реализацию контрактов на поставку вооружения в Ирак

Москва будет реализовывать контракты на поставку вооружения в Ирак, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:47
Армия и оружие

НАТО тестирует новые системы для борьбы с русскими подлодками

В НАТО начала внедрять дешевые беспилотные морские системы из-за опасений относительно высокой активности русских подлодок.
Газета.Ru 07:03
Общество

Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева

РБК 09:06
Общество

В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу

ТАСС 09:01
Армия и оружие

Трамп захотел вывести США из войны в Сирии

Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.
Lenta.ru 09:13
Гаджеты

Очередное обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск»

Недавно Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10 для решения указанных выше неполадок в работе операционной системе.
Дни24 вчера в 08:36
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

REGNUM 06:18
Политика

Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»

Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
ТАСС 05:21
Общество

В Москву вернется сентябрьское тепло

В Москву после холодов вернется сентябрьское тепло.
Известия 09:30
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Наука

В Восточно-Сибирском море зафиксировали рекордный выброс метана

REGNUM 05:47
Футбол

Вальдес уволен с поста главного тренера «Барселоны» U-19

Главный тренер «Барселоны» до 19 лет Виктор Вальдес покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.
Бомбардир.ру 07:13
Здоровье

Выявлена смертельная опасность лака для ногтей

Специалисты предупредили, что особенно могут быть опасны лаки для ногтей после того, как у продукта истекает срок годности.
Российская газета 00:54
Политика

Назначены два первых заместителя губернатора Волгоградской области

Андрей Бочаров поручил вице-губернатору — руководителю аппарата губернатора Волгоградской области Евгению Харичкину в недельный срок представить предложения по распределению полномочий в рамках курируемых управленческих блоков.
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области 10:00
Экономика

В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам

Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30%, с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.
Регион 64 08:10
Общество

Виновных в массовой гибели пчел выявили в Тульской области

Ранее сообщалось о массовой гибели пчел летом нынешнего года.
Интерфакс - Россия 09:22
Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать

Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 05:07
Политика

Возможный преемник Могерини высказался о санкциях против России

28 сентября члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.
RT на русском 09:34
Происшествия

В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Политика

Володин сообщил, что депутат Юмашева вернется в Россию во вторник

Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую задержали и допросили в США, вернётся в Россию во вторник, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
РИА Новости 09:54
Происшествия

Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака

Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
Lenta.ru 09:29
Политика

Зеленский поручил упростить процедуру перемещения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать план по упрощению процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.
Газета.Ru 08:55
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
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