Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе. Об этом 7 октября сообщил официальный представитель краевого ГУ МЧС Олег Дегтярев.

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

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