Происшествия
ИзвестияПервый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе. Об этом 7 октября сообщил официальный представитель краевого ГУ МЧС Олег Дегтярев.
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Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Политика
На Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
Политика
Лавров подтвердил реализацию контрактов на поставку вооружения в Ирак
Москва будет реализовывать контракты на поставку вооружения в Ирак, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Армия и оружие
НАТО тестирует новые системы для борьбы с русскими подлодками
В НАТО начала внедрять дешевые беспилотные морские системы из-за опасений относительно высокой активности русских подлодок.
Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
Армия и оружие
Трамп захотел вывести США из войны в Сирии
Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.
Гаджеты
Очередное обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск»
Недавно Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10 для решения указанных выше неполадок в работе операционной системе.
Политика
Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
Общество
В Москву вернется сентябрьское тепло
В Москву после холодов вернется сентябрьское тепло.
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Футбол
Вальдес уволен с поста главного тренера «Барселоны» U-19
Главный тренер «Барселоны» до 19 лет Виктор Вальдес покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.
Здоровье
Выявлена смертельная опасность лака для ногтей
Специалисты предупредили, что особенно могут быть опасны лаки для ногтей после того, как у продукта истекает срок годности.
Политика
Назначены два первых заместителя губернатора Волгоградской области
Андрей Бочаров поручил вице-губернатору — руководителю аппарата губернатора Волгоградской области Евгению Харичкину в недельный срок представить предложения по распределению полномочий в рамках курируемых управленческих блоков.
Экономика
В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам
Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30%, с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.
Общество
Виновных в массовой гибели пчел выявили в Тульской области
Ранее сообщалось о массовой гибели пчел летом нынешнего года.
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать
Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Политика
Возможный преемник Могерини высказался о санкциях против России
28 сентября члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.
Происшествия
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Политика
Володин сообщил, что депутат Юмашева вернется в Россию во вторник
Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую задержали и допросили в США, вернётся в Россию во вторник, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
Происшествия
Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
Политика
Зеленский поручил упростить процедуру перемещения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать план по упрощению процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.