Гражданин США скончался от последствий заражения новым коронавирусом в китайском городе Ухань, сообщает в субботу американская газета The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине. Газета отмечает, что это первый случай гибели американца от коронавируса.

Первый случай гибели гражданина США от коронавируса произошел в Ухане

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