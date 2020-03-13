Общество
ИА РеспубликаПервый случай коронавируса выявлен в Ленобласти
В городе Кудрово выявлен первый случай коронавируса в Ленинградской области. Дезинфекторов направили в подъезд новостройки, где проживает женщина, вернувшаяся из Италии, пишет портал 47 news.ru, ссылаясь на официальный телеграм-канал областного правительства.
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В Кудрово выявлен первый случай коронавируса в Ленобласти. Дезинфекторов направили в подъезд новостройки
Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвержден во Всеволожском районе Ленинградской области.47 новостей07:12
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Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Общество
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
Экономика
Названа степень финансовой готовности газопровода «Северный поток-2»
В компании Nord Stream 2 AG предусмотрены средства для реализации морского газопровода "Северный поток-2" и его последующей эксплуатации.
Общество
Итальянский актер снял видео с мертвой сестрой и попросил о помощи
Итальянский актер Лука Францезе снял видео с сестрой, погибшей от коронавируса, и выложил его в Сеть.
Экономика
«АвтоВАЗ» построит под Тверью свой логистический комплекс
Политика
Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Политика
Опубликовано видео захвата главкома ВМС Украины российским спецназом
Журналист Александр Сладков показал видео захвата командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Сергея Гайдука в Крыму в марте 2014 года.
Шоу-бизнес
«Я плохо говорил и не мог петь»: Алексей Воробьев рассказал о том, как пережил инсульт
По приглашению Воробьева в съемках «Мама, все пройдет» приняли участие ребята из Детского дома «Радуга».
Здоровье
Волжским организациям рекомендуют ввести жесткие меры профилактики
Сегодня, 13 марта, Роспотребнадзор разослал работодателям Волжского памятку с рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса
Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Происшествия
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Хоккей
Матчи «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» пройдут без зрителей
Общество
В Москве более 13 тысяч человек самоизолировались из-за коронавируса
В столице более 13 тысяч человек находятся на самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Фотографию обнаружили сотрудники управления собственной безопасности столичного главка полиции.
Общество
Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
Собак, которые на сегодня находятся в пункте передержки животных (ППЖ) города Якутска, усыплять запрещено, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в Twitter.
Происшествия
Водитель погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Как сообщили агентству ТАСС в полиции, на двигавшийся автомобиль рухнуло дерево из-за сильного порыва ветра.
Футбол
Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020
Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.
Экономика
62 российских региона могут остаться без резервов
В 2020 году 62 российских региона могут остаться без бюджетных резервов, считает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».
Общество
В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций
Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
Авто
ZF представил передний «электроручник»
Передний электрический стояночный тормоз, разработанный ZF «Электроручник», блокирующий задние колеса, ZF выпускает с 2001 года; с тех пор концерн поставил автопроизводителям более 75 млн таких узлов.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Здоровье
Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве
Как изменилось число заболевших пневмонией По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов.
Происшествия
На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян
На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magica оказались заблокированы иностранные туристы, среди которых 20 россиян, поскольку у пятерых человек на борту подозрение на коронавирус SARS-CoV-2.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.