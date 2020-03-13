Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвержден во Всеволожском районе Ленинградской области.

с чего всё началось

В городе Кудрово выявлен первый случай коронавируса в Ленинградской области. Дезинфекторов направили в подъезд новостройки, где проживает женщина, вернувшаяся из Италии, пишет портал 47 news.ru, ссылаясь на официальный телеграм-канал областного правительства.

Первый случай коронавируса выявлен в Ленобласти

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