Общество

ИА РеспубликаИА РеспубликаПервый случай коронавируса выявлен в Ленобласти

В городе Кудрово выявлен первый случай коронавируса в Ленинградской области. Дезинфекторов направили в подъезд новостройки, где проживает женщина, вернувшаяся из Италии, пишет портал 47 news.ru, ссылаясь на официальный телеграм-канал областного правительства.
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В Кудрово выявлен первый случай коронавируса в Ленобласти. Дезинфекторов направили в подъезд новостройки

Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвержден во Всеволожском районе Ленинградской области.
47 новостей07:12

Подробнее о событии

В Ленинградской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

ТАСС07:18

В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом

РБК07:24

Найден первый заразившийся коронавирусом под Петербургом

Lenta.ru07:24

В Ленинградской области подтверждён первый случай коронавируса

RT на русском07:19

В Ленинградской области выявили первый случай заражения коронавирусом

РИА Новости08:03

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Ленинградской области

Известия07:17

Первая пациентка с коронавирусом из Ленобласти: «У меня простой грипп, а вас всех я засужу»

47 новостей09:57
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
РИА Новости 05:37
Общество

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:12
Общество

На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
Известия 09:59
Экономика

Названа степень финансовой готовности газопровода «Северный поток-2»

В компании Nord Stream 2 AG предусмотрены средства для реализации морского газопровода "Северный поток-2" и его последующей эксплуатации.
Радио Sputnik вчера в 04:40
Общество

Итальянский актер снял видео с мертвой сестрой и попросил о помощи

Итальянский актер Лука Францезе снял видео с сестрой, погибшей от коронавируса, и выложил его в Сеть.
Peopletalk 04:03
Экономика

«АвтоВАЗ» построит под Тверью свой логистический комплекс

Афанасий-бизнес 06:13
Политика

Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Грани.ру 06:49
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Газета.Ru 09:47
Политика

Опубликовано видео захвата главкома ВМС Украины российским спецназом

Журналист Александр Сладков показал видео захвата командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Сергея Гайдука в Крыму в марте 2014 года.
Lenta.ru 08:50
Шоу-бизнес

«Я плохо говорил и не мог петь»: Алексей Воробьев рассказал о том, как пережил инсульт

По приглашению Воробьева в съемках «Мама, все пройдет» приняли участие ребята из Детского дома «Радуга».
Комсомольская правда 09:00
Здоровье

Волжским организациям рекомендуют ввести жесткие меры профилактики

Сегодня, 13 марта, Роспотребнадзор разослал работодателям Волжского памятку с рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
Волжский.ру 08:55
Политика

Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса

Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
РИА Новости 09:11
Происшествия

Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Lenta.ru 09:35
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Хоккей

Матчи «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» пройдут без зрителей

Телеканал UTV 05:00
Общество

В Москве более 13 тысяч человек самоизолировались из-за коронавируса

В столице более 13 тысяч человек находятся на самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Газета.Ru 09:27
Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
Происшествия

Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге

Фотографию обнаружили сотрудники управления собственной безопасности столичного главка полиции.
Российская газета 05:45
Общество

Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске

Собак, которые на сегодня находятся в пункте передержки животных (ППЖ) города Якутска, усыплять запрещено, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в Twitter.
РИА Новости 02:59
Происшествия

Водитель погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы

Как сообщили агентству ТАСС в полиции, на двигавшийся автомобиль рухнуло дерево из-за сильного порыва ветра.
Говорит Москва 06:29
Футбол

Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020

Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.
Интерфакс-Спорт 09:46
Футбол

Кассационный суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля

Pravda.Ru 08:15
Экономика

62 российских региона могут остаться без резервов

В 2020 году 62 российских региона могут остаться без бюджетных резервов, считает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».
Саминвестор 06:37
Общество

В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Наша версия 04:00
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций

Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
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Авто

ZF представил передний «электроручник»

Передний электрический стояночный тормоз, разработанный ZF «Электроручник», блокирующий задние колеса, ZF выпускает с 2001 года; с тех пор концерн поставил автопроизводителям более 75 млн таких узлов.
Движок вчера в 08:54
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Здоровье

Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве

Как изменилось число заболевших пневмонией По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов.
РБК 08:21
Происшествия

На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян

На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magica оказались заблокированы иностранные туристы, среди которых 20 россиян, поскольку у пятерых человек на борту подозрение на коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 09:38
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Дни24 11 марта в 13:44
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