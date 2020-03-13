Общество

КарповкаКарповкаПервый случай коронавируса зарегистрировали в Ленобласти

В Ленинградской области, в Кудрово зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Ленобласти. Заболевшая женщина ранее вернулась из Италии. В настоящий момент она находится в Боткинской больнице Петербурга.
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с чего всё началось

В Кудрово выявлен первый случай коронавируса в Ленобласти. Дезинфекторов направили в подъезд новостройки

Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвержден во Всеволожском районе Ленинградской области.
47 новостей07:12

Подробнее о событии

Зараженная, по данным правительства Ленобласти, коронавирусом жительница Кудрово отрицает китайскую инфекцию и обещает всем суд

Фонтанка.Ру10:33

Первый случай коронавируса подтвержден в Ленинградской области

КП - Санкт-Петербург07:18

В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом

РБК07:24

В Ленинградской области подтверждён первый случай коронавируса

RT на русском07:19

В Ленинградской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

ТАСС07:18

«В нашем доме очень много приехавших из Италии». 47news поговорил в Кудрово с соседями отправленной в Боткина с подозрением на коронавирус

47 новостей11:44

У жительницы Кудрово диагностировали коронавирус

78.ru07:15
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Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Экономика

Бизнес попросит Белоусова отказаться от идеи нового налога на добычу

На встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, которая состоится 13 марта, члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудят риски для инвестиционной активности от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
РБК вчера в 12:07
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Происшествия

Двух полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге

Майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева сделали фотографию в одном из столичных моргов.
Газета.Ru 06:29
Экономика

Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
REGNUM 06:43
Политика

Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском 11:19
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Здоровье

Первый зараженный коронавирусом появился на Кубани

В четверг стало известно о том, что коронавирус добрался и до Краснодарского края.
Кубань-Информ 04:26
Общество

Малышева назвала главное средство от коронавируса

Телеведущая и врач Елена Малышева считает гигиену главным средством защиты от коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:31
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Футбол

«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
ProstoProSport вчера в 16:47
Общество

На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
РБК 10:39
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Дубае

Молодая жена юмориста призналась, что это первый ее отпуск за долгое время. Кроме того, она сообщила, что очень любит Дубай.
КМВ Новости 11 марта в 14:43
Шоу-бизнес

Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы

Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
Live24 вчера в 08:09
Общество

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Известия 12:04
Общество

В Москве более 13 тысяч человек самоизолировались из-за коронавируса

В столице более 13 тысяч человек находятся на самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Газета.Ru 09:27
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Газета.Ru 11:23
Шоу-бизнес

55-летняя Алена Апина снялась в фотосессии в смелом наряде

Поклонники оценили новые снимки Апиной и восхитились тем, как она выглядит в 55 лет.
MedikForum.ru 12:46
Биатлон

Кубок мира по биатлону: смешанные эстафеты в Контиолахти отменены

ODDS.ru 12:43
Политика

Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
РИА Новости 12:36
Армия и оружие

Швеция заявила об угрозе военной эскалации в Балтийском регионе

Ситуация с политикой безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась, что означает повышенный риск военных инцидентов и конфронтации, сообщает Associated Press со ссылкой на документ службы внешней разведки Швеции (MUST).
РБК 08:42
Спорт

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
ТК Звезда 08:26
Политика

Опубликовано видео захвата главкома ВМС Украины российским спецназом

Журналист Александр Сладков показал видео захвата командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Сергея Гайдука в Крыму в марте 2014 года.
Lenta.ru 08:50
Политика

Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился

Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
РИА Новости 11:49
Шоу-бизнес

«Мне уже лучше»: Джиган сообщил, что идет на поправку

Находящийся на лечении Джиган не устает выкладывать в сеть странные видео. Сегодня он порадовал подписчиков роликом из клиники.
Paparazzi.ru 12:33
Музыка

Артисты из России начали массово отменять свои выступления в Европе

Еще одна причина, по которой выступления будут отменены, это запрет на проведение массовых мероприятий во многих городах, в том числе в России.
Live24 12:42
Политика

МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17

Москва, 13 марта 2020, 15:17 — REGNUM Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике заявления австралийских официальных лиц, связанных с началом судебного процесса в Нидерландах по делу МН17.
REGNUM 08:17
Происшествия

В Казахстане зарегистрирован третий случай заражения коронавирусом

Третий случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Казахстане, сообщил глава Минздрава республики Елжан Биртанов.
Интерфакс 07:56
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ 03:47
Политика

Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

Президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 12:21
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