Первый случай заболевания коронавирусом Covid-19 подтвержден во Всеволожском районе Ленинградской области.

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В Ленинградской области, в Кудрово зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Ленобласти. Заболевшая женщина ранее вернулась из Италии. В настоящий момент она находится в Боткинской больнице Петербурга.

Первый случай коронавируса зарегистрировали в Ленобласти

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