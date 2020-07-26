Коронавирус
RT на русскомПервый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
Правительство КНДР сообщило о первом случае подозрения на заболевание коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что заболевание подозревают у человека, который приехал в КНДР из Южной Кореи 19 июля.
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Kazanfirst.ru 15:42
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Hyundai расширит гамму производимых в России моторов
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Здоровье
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В реанимационных отделениях в России размещены 3,1 тыс. человек с COVID-19, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 14:36
Здоровье
На Украине продлили карантин из-за COVID-19 до конца лета
Мел Гибсон переболел COVID >> По данным Минздрава Украины, на территории государства зарегистрировано более 60 тыс. случаев COVID-19.
РИА Новости Крым 09:42
Кино
Новый сезон «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Выход 11-го сезона сериала «Ходячие мертвецы» отложили на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Родной город 14:47
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Шоу-бизнес
В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.
ТАСС 18:48
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Уже полностью готов к прокату полнометражный фильм «Мажор», главную роль в котором исполняет Павел Прилучный.
Live24 05:39
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
Футбол
В Пермском крае намерены возродить футбольный клуб «Амкар» за два года
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о том, что администрация региона собирается возродить футбольный клуб «Амкар».
Нева Спорт 16:28
Происшествия
Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
РБК 00:55
Технологии
Microsoft изменит оформление на всех устройствах с Windows
Представители компании Microsoft заявили, что оформление на всех устройствах с Windows сменят в рамках текущего года.
Vevby.ru 12:00
Кино
Уровень жестокости в экранизации Mortal Kombat не уступит игре
Премьера состоится 15 января 2021 года. Британский актер Льюис Тан рассказал, какой будет экранизация видеоигры Mortal Kombat.
Piter.tv 23 июля в 08:01
Происшествия
В Портленде во время протестов одного человека ранили ножом
Портленд, США, 25 июля 2020, 22:54 — REGNUM В американском Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения, говорится в заявлении, опубликованном на сайте полицейского управления города.
REGNUM 15:54
Религия
РПЦ потребовала от лишенного сана Сергия очистить женский монастырь
Епархия РПЦ в Екатеринбурге потребовала от лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) покинуть захваченный им Среднеуральский женский монастырь.
РЕН ТВ вчера в 06:28
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 14:09
Футбол
«Интер» подпишет в 2021 году контракт с Месси
Контракт 33-летнего Месси с «Барселоной» заключен до 30 июня 2021 года.
ИА Красная Весна 11:44
Авто
Крайним оказался Фоменко — история спорткаров Marussia
Прототип Marussia B1 начал ездить по территории предприятия уже в августе того же года, а в ноябре его показали поклонникам российского автопрома.
Car.ru 23 июля в 12:34
Футбол
ФК «Зенит» завоевал Кубок России
Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл в субботу подмосковные «Химки» в финале розыгрыша Олимп-Кубка России-2019/20.
BFM.ru 12:15
Гаджеты
В продажу вышли процессоры Intel Core i9 KA десятого поколения
В двух интернет-магазинах (в Литве и Индии) обнаружились процессоры Intel Core i9-10900KA (BX8070110900KA), Core i9-10850KA (BX8070110850KA), Core i9-10700KA (BX8070110700KA) и Core i9-10600KA (X8070110600KA).
Игромания.ру 17:34
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
Путешествия
Число запросов про Танзанию в «Яндексе» увеличилось в 65 раз
В «Яндексе» сообщили о 65-кратном росте числа поисковых запросов про Танзанию.
Коммерсантъ 11:06
Гаджеты
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti подорожала до 1700 долларов
Ранее GeForce RTX 2080 Ti и вовсе стоила 1200 долларов.
Evo-rus.com вчера в 01:49
Политика
Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске
Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
Армия и оружие
На параде в Петербурге покажут лучшие российские корабли
В Санкт-Петербурге 26 июля в 11:00 начнется главный военно-морской парад.
Московский Комсомолец 16:30
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник одной из школ Костромы набрал 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ), став пятым человеком, достигшим такого результата в истории проведения этого экзамена.
Известия 14:44