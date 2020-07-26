Правительство КНДР сообщило о первом случае подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что заболевание подозревают у человека, который приехал в КНДР из Южной Кореи 19 июля.

Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР

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