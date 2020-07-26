Коронавирус
RT на русскомПервый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
Правительство КНДР сообщило о первом случае подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что заболевание подозревают у человека, который приехал в КНДР из Южной Кореи 19 июля.
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Футбол
Смольников перешёл из «Зенита» в «Краснодар»
Защитник Игорь Смольников решил не продлевать контракт с «Зенитом» и подписал соглашение с «Краснодаром». Об этом сообщает Metaratings.ru.
78.ru 00:38
Политика
«Военные могут договориться». Политолог назвал тех, кому выгодна война в Донбассе
Попыток объявить прекращение огня в Донбассе было немало, но все они заканчивались ничем, рассказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог Кость Бондаренко В среду, 22 июля, в формате видеоконференции участники Трехсторонней контактной группы договорились установить в Донбассе режим полного прекращения огня с полуночи 27 июля.
Украина.ру 00:50
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Как стало известно, в работе сервисов Garmin наблюдался масштабный сбой, который компания сначала пыталась устранить собственными силами.
Astera 24 июля в 13:14
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело 24 июля в 08:07
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Происшествия
Рейс Москва — Улан-Удэ сел в Иркутске из-за курильщика на борту
Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира.
НТВ 01:20
Экономика
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новости 01:00
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 24 июля в 00:19
Шоу-бизнес
Татьяна Толстая уничижительно отозвалась о Собчак
В своем новом интервью известная писательница прошлась по личности Ксении Собчак. С Собчак Татьяна Толстая пересекалась нечасто.
Uznayvse.ru 24 июля в 19:58
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Live24 24 июля в 05:03
Космос
Госкомиссия одобрила вывоз «Протона-М» на стартовый комплекс Байконура
News.ru вчера в 12:43
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com вчера в 11:15
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покидает свой пост и переходит в «Ахмат», сообщается на сайте самарской команды 25 июля.
Известия вчера в 18:32
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 16 млн
Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 16 млн. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.
RT на русском 01:15
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Космос
Неудачный первый запуск LauncherOne объяснили поломкой топливной системы
Причиной неудачного первого запуска ракеты LauncherOne в конце мая стала поломка в топливной системе, из-за которой в двигатель перестал поступать кислород и его работа прекратилась, заявил глава Virgin Orbit.
N+1 23 июля в 03:29
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева рассказала об отдыхе в Башкирии
Бабушка устроила внучке небольшую фотосессию, а дедушка показал ей «сильное» дерево, в которое ударила молния, и рассказал его историю.
Слово и Дело вчера в 10:44
Футбол
Арбитр Федотов считает, что Малком симулировал в эпизоде с пенальти в ворота «Химок»
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Химок» в матче финала Кубка России с «Зенитом» (0:1).
RT на русском вчера в 12:47
Гаджеты
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti подорожала до 1700 долларов
Ранее GeForce RTX 2080 Ti и вовсе стоила 1200 долларов.
Evo-rus.com 24 июля в 01:49
Футбол
Златан Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»
Чемпионат вчера в 19:54
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Футбол
«Динамо» сыграет в Лиге Европы после победы «Зенита» в Кубке России
Победа "Зенита" дала право выступить в Лиге Европы занявшему шестое место по итогам чемпионата России "Динамо".
Российская газета вчера в 12:20