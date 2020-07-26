Коронавирус
RT на русскомПервый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
Правительство КНДР сообщило о первом случае подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что заболевание подозревают у человека, который приехал в КНДР из Южной Кореи 19 июля.
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Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Политика
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.
Российская газета 04:23
Футбол
Капелло поделился мнением о победе «Реала» в чемпионате Испании
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о победе мадридского "Реала" в чемпионате Испании, передает Marca.
Газета.Ru 02:57
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Общество
За сутки в Саратовской области выявили 97 случаев коронавируса
За прошедшие сутки еще у 97 человек в регионе лабораторно подтверждено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 03:16
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Общество
Собянин сообщил об уровне торговли выше показателей прошлого года
Объемы продаж в Москве на прошлой неделе превысили показатели аналогичного периода 2019 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 02:32
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
Общество
Ученый назвал продукты, помогающие сохранить молодость кожи
РИА Новости 00:29
Общество
В России за сутки зафиксировали 5765 случаев коронавируса
В России выявили 5765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
RT на русском 03:36
Музыка
Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен
Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
iReactor 23 июля в 00:59
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru вчера в 11:21
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс вчера в 12:49
Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
РБК вчера в 17:42
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Культура
Лариса Гузеева стала новой ведущей телепроекта «Дом-2»
Вечерняя Москва 04:08
Космос
Астрофизики создали самую большую 3D-карту Вселенной
Ученые составили и опубликовали самую большую трехмерную карту Вселенной, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на ТАСС.
TV BRICS вчера в 06:48
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Происшествия
В США в результате падения самолета на жилой дом погибли три человека
Американские власти заявили, что три человека, в том числе девятимесячный ребенок, погибли и несколько человек получили ранения после того, как в субботу в пригороде Юты разбился небольшой самолет.
Российская газета 04:25
Происшествия
Мигрант признался в поджоге собора XV века во Франции
Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 04:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания
Королева не отрицает, что Михаил Олегович виновен в дорожно-транспортном происшествии, но, несмотря на этот факт, певица надеется, что ему удастся избежать серьезного наказания.
Территория новостей 00:40
Футбол
Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» в ЛЧ находится под угрозой срыва
Ответный матч между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов находится под угрозой срыва.
Газета.Ru вчера в 22:41
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru 24 июля в 22:07
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон
Evo-rus.com 03:50