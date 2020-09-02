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Первый случай повторного заражения коронавирусом выявлен в России

В России официально подтвердили повторный случай заражения коронавирусом. Сейчас медики рассматривают его в Туве, заявил в беседе с «Интерфаксом» ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын.В источнике
С чего всё началось
"Сейчас достоверно доказан один случай, один единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24
".
РИА Новости04:40
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Царьград

Заразиться COVID повторно можно: В центре Гамалеи привели доказательство

Царьград05:21
Известия

В Центре им. Гамалеи заявили об одном доказанном случае повторного заболевания COVID-19

Известия04:41
Lenta.ru

В России официально признали первый случай повторного заражения коронавирусом

Lenta.ru05:07
Москва 24

Доказан один клинический случай повторного заражения COVID-19 – эксперт

Москва 2404:42
Вести.Ru

НИЦ Гамалеи: подтвержден только один случай повторного заражения COVID-19

Вести.Ru05:16
РИА Новости

В Центре Гамалеи рассказали о случае повторного заражения коронавирусом

РИА Новости04:40
РЕН ТВ

Центр Гамалеи подтвердил случай повторного заражения коронавирусом

РЕН ТВ04:30

Россия предлагает космическим туристам слетать на МКС на 30 дней

Россия предлагает космическим туристам полеты на Международную космическую станцию по расширенной программе с увеличенным временем пребывания на МКС - до одного месяца, сообщил гендиректор "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов.
РИА Новости07:09

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Хабиров заявлял, что власти республики отправили в Минприроды РФ документы на присвоение горе Куштау статуса особо охраняемой природной территории в конце августа, решение планировалось принять к 4 сентября.
Интерфакс06:04
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца https: / / t.co / cvA2MY0Xnd pic.twitter.com / 5TafsQ7lA0 — РИА Новости (@ rianru) September 2, 2020 Кроме того, исследователи обнаружили и устранили несколько проблем оптической системы телескопа.
Взгляд.ру06:58

В США из самолета заметили пролетавшего рядом человека с ранцем

Лос-Анджелес, США, 2 сентября 2020, 05:43 — REGNUM При заходе на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса пилот самолета американской авиакомпании American Airlines увидел прилетавшего мимо мужчину с реактивным ранцем, о чем доложил диспетчеру, передает телеканал Fox 11.
REGNUM22:43
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Суд Одессы лишил русский язык статуса регионального

В 2012 году одесский Горсовет принял решение о придании русскому языку статуса регионального на основе принятого чуть ранее закона: он предполагал наделение языков таким статусом, если доля представителей нацменьшинств превышает 10%.
Московский Комсомолец06:38