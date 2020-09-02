Первый случай повторного заражения коронавирусом выявлен в России
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В России официально подтвердили повторный случай заражения коронавирусом. Сейчас медики рассматривают его в Туве, заявил в беседе с «Интерфаксом» ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын.В источнике
С чего всё началось
"Сейчас достоверно доказан один случай, один единственный клинический случай повторного заражения коронавирусом нового типа", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24
".
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