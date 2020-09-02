Первый случай повторного заражения коронавирусом выявлен в России

В России официально подтвердили повторный случай заражения коронавирусом. Сейчас медики рассматривают его в Туве, заявил в беседе с «Интерфаксом» ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын.