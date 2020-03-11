Общество
ИзвестияПервый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV. Прилетевший из Европы мужчина пожаловался на высокую температуру и кашель и был доставлен в больницу и изолирован.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Энергетика
Новак анонсировал участие России в техкомитете ОПЕК+ в марте
Представители России примут участие в заседании технического комитета ОПЕК+, которое должно пройти в марте.
Политика
Жириновский предложил дату проведения досрочных выборов в Госдуму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября.
Космос
Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС
Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Шоу-бизнес
«Я была слепа и наивна»: Анастасия Решетова выгнала няню своего сына
Бизнесвумен рассказала, с чем не стала мириться. Анастасия Решетова недавно нашла для своего сына новую няню.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Гаджеты
Новая iOS 14 раскрыла секреты ожидаемого iPhone SE 2
Бюджетный iPhone 9, который известен в Сети под названием iPhone SE 2, может получить функцию Touch ID и поддержку транспортных карт Express Transit.
Общество
В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии
Посольство России в Италии сообщило россиянам о новых правилах перемещения по стране с учетом мер, принятых итальянскими властями из-за эпидемии коронавируса.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Единоборства
Емельяненко описал бой с Кадыровым
Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Технологии
Произошел сбой в работе Twitter
Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Авто
Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»
Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
Политика
Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение
Предложение депутата от «Единой России» Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную Думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Происшествия
Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске
Вертолет Ми-8 с 21 человеком на борту вернулся в Красноярск из-за технических проблем.
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Общество
Больше половины россиян боятся угона своего автомобиля
Больше половины россиян (58%) задумываются об угрозе угона своего автомобиля, такие данные показывают результаты исследования, проведенного компанией «Delta Системы безопасности».
Здоровье
В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом
Футбол
«Ливерпуль» вылетит, Холланд забьет, а на трибунах станет тише
Некоторые из встреч пройдут без зрителей из-за эпидемии коронавируса, но это вряд ли помешает вылету «Реала» и «Ливерпуля» из плей-офф, и выходу в четвертьфинал «Манчестер Сити» и «Атлетико» .
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Экономика
Алексей Текслер призвал банкиров «окститься» и не завышать курсы валют
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время совещания с главами муниципалитетов обратился к руководителям банков.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Армия и оружие
ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки
"За 10 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявили в представительстве ЛНР.
Кино
Критики назвали «Мулан» одним из самых успешных проектов Disney
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься.
Экономика
Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.