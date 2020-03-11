Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV. Прилетевший из Европы мужчина пожаловался на высокую температуру и кашель и был доставлен в больницу и изолирован.

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции

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