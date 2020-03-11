Общество

ИзвестияИзвестияПервый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV. Прилетевший из Европы мужчина пожаловался на высокую температуру и кашель и был доставлен в больницу и изолирован.
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В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 18:11

В Турции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

РБКвчера в 19:12

В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

RT на русскомвчера в 19:04

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции

Известиявчера в 19:03

В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа

ТАССвчера в 18:18

Первый случай коронавируса зафиксировали в Турции

Газета.Ruвчера в 18:13

В Турции подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

REGNUM01:49
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Энергетика

Новак анонсировал участие России в техкомитете ОПЕК+ в марте

Представители России примут участие в заседании технического комитета ОПЕК+, которое должно пройти в марте.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября.
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Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.
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Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

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Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы вчера в 21:16
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Вести.Ru 02:51
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Новая iOS 14 раскрыла секреты ожидаемого iPhone SE 2

Бюджетный iPhone 9, который известен в Сети под названием iPhone SE 2, может получить функцию Touch ID и поддержку транспортных карт Express Transit.
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РБК 02:39
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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

РИА Новости вчера в 14:17
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Емельяненко описал бой с Кадыровым

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Lenta.ru вчера в 12:24
Технологии

Произошел сбой в работе Twitter

Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Газета.Ru вчера в 21:46
Авто

Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
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Предложение депутата от «Единой России» Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную Думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции.
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Общество

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Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
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Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске

Вертолет Ми-8 с 21 человеком на борту вернулся в Красноярск из-за технических проблем.
Вести.Ru 02:17
Политика

Шнуров посвятил стихотворение Путину

В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
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Общество

Больше половины россиян боятся угона своего автомобиля

Больше половины россиян (58%) задумываются об угрозе угона своего автомобиля, такие данные показывают результаты исследования, проведенного компанией «Delta Системы безопасности».
Известия вчера в 22:18
Здоровье

В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом

Газета.Ru 09 марта в 09:37
Футбол

«Ливерпуль» вылетит, Холланд забьет, а на трибунах станет тише

Некоторые из встреч пройдут без зрителей из-за эпидемии коронавируса, но это вряд ли помешает вылету «Реала» и «Ливерпуля» из плей-офф, и выходу в четвертьфинал «Манчестер Сити» и «Атлетико» .
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Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
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Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Коммерсантъ 00:26
Спорт

Вяльбе поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира

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ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

"За 10 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявили в представительстве ЛНР.
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Кино

Критики назвали «Мулан» одним из самых успешных проектов Disney

iReactor вчера в 21:15
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Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»

Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься.
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Экономика

Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

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