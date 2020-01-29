Коронавирус добрался до соседней Финляндии: опасное заболевание диагностировали у туриста из Китая, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в Национальном институте здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL). Сейчас гражданин Китая находится в изоляции.

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Финляндии

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