Здоровье
Петрозаводск говоритПервый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Финляндии
Коронавирус добрался до соседней Финляндии: опасное заболевание диагностировали у туриста из Китая, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в Национальном институте здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL). Сейчас гражданин Китая находится в изоляции.
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Политика
Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия
В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Футбол
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм»
Лондонский «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Ливерпулю» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Происшествия
В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка
В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Политика
В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой
В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Общество
Китай решил выделить почти 9 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
Китайское правительство намерено выделить 60,33 млрд юаней (8,75 млрд долларов) на борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Минфина КНР.
Гаджеты
Доход Xbox упал на 21 % за квартал, но услуги демонстрируют рост
В свежем отчёте корпорации говорится, что этот показатель Xbox упал на 21 % в годовом исчислении за три месяца, закончившихся 31 декабря.
Происшествия
На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков с льдины
Около полуночи 28 января в Корсаковском районе Сахалинской области спасатели завершили эвакуацию рыбаков-любителей со льда залива Мордвинова, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Футбол
Третий бомбардир РПЛ Соболев перейдёт в «Спартак»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев подпишет контракт с московским «Спартаком».
Политика
The National Interest (США): одержимость демократов Россией имеет свое объяснение (The National Interest)
Демократы и прогрессивное сообщество в целом утверждают, что Россия, как враждебное государство, стремилась лишить Хиллари Клинтон шансов на победу и привести к власти президента, на которого Москва могла бы оказывать влияние и даже как-то контролировать.
Шоу-бизнес
Дочь и двухлетний сын Дмитрия Маликова поздравили его с 50-летием
С 50-летним юбилеем поздравить артиста успели его дочь Стефания и двухлетний сын Марк.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Политика
Оскал «беззубого пса»: в Госдуме прокомментировали новые санкции США
Депутат Государственной думы РФ от полуострова Крым Михаил Шеремет прокомментировал решение властей США ввести очередной пакет индивидуальных санкций в отношении восьми граждан Украины и России, а также российской компании "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющей железнодорожные перевозки на полуостров.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Общество
В МВД рассказали о самых популярных местах кражи автомобилей
В декабре 2019 года компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
Технологии
В приложении Google Phone нашли функцию записи разговора
В последней версии приложения для набора номеров Google Phone была обнаружена функция, которая может поддерживать транскрипцию вызовов, что напоминает приложение Recorder для Pixel 4, передает The Verge.
Происшествия
В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына
В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил снотворным своего четырехмесячного сына, мужчина задержан.
Здоровье
Онищенко оценил эффективность «Арбидола» от коронавируса
По словам врача, «Арбидол» на практике применяется исключительно редко. Препарат используется в основном для профилактики гриппа.
Политика
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Армия и оружие
В результате обстрела со стороны ВСУ погиб военнослужащий ЛНР
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе Канышева ушла из одиночного катания в танцы на льду
Российская фигуристка Алена Канышева заявила о своем переходе из женского одиночного катания в танцы на льду.
Политика
Белый дом потребовал удалить секретные данные из новой книги Болтона
Белый дом предупредил, что публикация новой книги бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона не может состояться до тех пор, пока из неё не будут удалены засекреченные данные.
Происшествия
Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака
Адвокат Осинина заявила, что дело в отношении Каабака было возбуждено в 2015 году, а обвинение врачу предъявили в 2018-м.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.